Двухметровый фонтан забил из ливневки в Ростове в Нахичевани во время дождя

В Ростове-на-Дону после сильного ливня появились первые подтопления. Широкие реки разлились в микрорайоне Нахичевань. Вода сильным потоком бежит по дорогам и может сбить с ног. Кроме того, на улице 1-Линия даже образовался коммунальный фонтан. Мощный поток воды поднимается на несколько метров.