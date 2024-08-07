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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

В Ростове-на-Дону во время дождя утонул Нахичевань

Двухметровый фонтан забил из ливневки в Ростове в Нахичевани во время дождя

7 августа 2024, 10:20
Фото: mchs.gov.ru / видео nahichevanonline
В Ростове-на-Дону во время дождя утонул Нахичевань
Ростов-на-Дону заливает мощный ливень. В этот раз дождевые реки образовались на Нахичевани, сообщает телеграмм-канал «В курсе Ростов».

В Ростове-на-Дону после сильного ливня появились первые подтопления. Широкие реки разлились в микрорайоне Нахичевань. Вода сильным потоком бежит по дорогам и может сбить с ног. Кроме того, на улице 1-Линия даже образовался коммунальный фонтан. Мощный поток воды поднимается на несколько метров.

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Напомним, что во вторник, 6 августа, ливень также обернулся катастрофой для Ростова-на-Дону. Один из автобусов донской столицы сильно затопило.

До этого Вильфанд пообещал жителям донской столицы «пятнистые» дожди.

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