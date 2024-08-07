Двухметровый фонтан забил из ливневки в Ростове в Нахичевани во время дождя

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В Ростове-на-Дону после сильного ливня появились первые подтопления. Широкие реки разлились в микрорайоне Нахичевань. Вода сильным потоком бежит по дорогам и может сбить с ног. Кроме того, на улице 1-Линия даже образовался коммунальный фонтан. Мощный поток воды поднимается на несколько метров.
Напомним, что во вторник, 6 августа, ливень также обернулся катастрофой для Ростова-на-Дону. Один из автобусов донской столицы сильно затопило.
До этого Вильфанд пообещал жителям донской столицы «пятнистые» дожди.