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Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Град размером с яйцо выпал в Ростовской области

Град размером с яйцо выпал в Ростовской области

7 августа 2024, 14:58
Фото: Главный — Новости Ростова-на-Дону
Град размером с яйцо выпал в Ростовской области
В Ростовской области в среду, 7 августа, прошел град размером с куриное яйцо, сообщили местные жители в ВК в группе «Главный — Новости Ростова-на-Дону».

Один из ростовчан взял в руку град, сфотографировал и показал остальным снимок. Видно, что по размерам он с куриное яйцо.

Добавим, что из-за начавшихся осадков водителям приходилось накрывать автомобили одеялами. Таким образом, они пытались избежать повреждений транспорта.

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Вместе с градом в городе прошел ливень, из-за которого затопило несколько улиц. В том числе под водой скрывались автомобили.

Ростовчане рассказали, что в центре города начался пожар из-за удара молнии по зданию. Огонь уже удалось ликвидировать, а о пострадавших информации не поступало.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Град#Погода
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