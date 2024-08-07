Град размером с яйцо выпал в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Один из ростовчан взял в руку град, сфотографировал и показал остальным снимок. Видно, что по размерам он с куриное яйцо.
Добавим, что из-за начавшихся осадков водителям приходилось накрывать автомобили одеялами. Таким образом, они пытались избежать повреждений транспорта.
Вместе с градом в городе прошел ливень, из-за которого затопило несколько улиц. В том числе под водой скрывались автомобили.
Ростовчане рассказали, что в центре города начался пожар из-за удара молнии по зданию. Огонь уже удалось ликвидировать, а о пострадавших информации не поступало.
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