Губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на Дону

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На севере региона зафиксировали и нейтрализовали два дрона. Согласно предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал.
В настоящее время уточняются подробности о последствиях на земле.
Одна из подписчиц рассказала, что проснулась в 4 утра от звука беспилотного летательного аппарата, который пролетел прямо мимо ее дома. Другая заявила, что слышала звук глухого удара.
В Минобороны сообщили, что дежурными средствами ПВО удалось перехватить и ликвидировать беспилотники над несколькими регионами. В том числе над Курской областью.
До этого Голубев сообщал о разрушениях после атаки беспилотников на Ростовскую область.