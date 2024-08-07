rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

Губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на Дону

Губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на Дону

7 августа 2024, 05:01
Фото: 1MI
В Ростовской области ночью в среду, 7 августа, заметили два дрона и сбили их, сообщил губернатор Василий Голубев.

На севере региона зафиксировали и нейтрализовали два дрона. Согласно предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал.

В настоящее время уточняются подробности о последствиях на земле.

Два беспилотника сбили над Ростовской областью
Узнать подробнее

Одна из подписчиц рассказала, что проснулась в 4 утра от звука беспилотного летательного аппарата, который пролетел прямо мимо ее дома. Другая заявила, что слышала звук глухого удара.

В Минобороны сообщили, что дежурными средствами ПВО удалось перехватить и ликвидировать беспилотники над несколькими регионами. В том числе над Курской областью.

До этого Голубев сообщал о разрушениях после атаки беспилотников на Ростовскую область.

Читайте также:
Два беспилотника сбили над Ростовской областьюВ Ростовской области пропадают люди, а власти считают убытки от атаки беспилотниковНа Дону беспилотники рушат школы и детсады, а власти прогнозируют рост зарплат
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
Подпишитесь
Ростов накроют пятнистые дожди, а полицейский отправил в больницу двоих человек
Вчера, 18:05
Прокуратура заставила снести многоквартирный дом в Ростовской области
Вчера, 16:45
Мусоровоз провалился в огромную яму в Таганроге
Вчера, 16:06
До Бастрыкина дошла история с нападением своры собак на женщину в Таганроге
Вчера, 13:57
Следком проверит ДТП с пострадавшими, которое устроил экс-полицейский в Ростове
Вчера, 13:24
«Готовьте лодки!»: ливень в Ростове превратил дороги на Северном в бурлящие реки
Вчера, 12:00