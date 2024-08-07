Каждый третий житель Ростова-на-Дону пользуется ИИ-ассистентами и чат-ботами

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Такие данные получили страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и банк ВТБ в ходе совместного опроса*. При этом 11% ростовчан, обращавшихся к цифровому персональному помощнику, оценивают опыт взаимодействия с ним положительно, а 89% — нейтрально. Согласно результатам множественного ответа, в большинстве случаев (62%) ростовчане прибегали к помощи чат-ботов в области государственных услуг, на втором месте по популярности — техническая поддержка в сфере обслуживания (48%). К ботам в сфере медицины и здравоохранения регулярно обращаются более трети респондентов (38%).
Ростовчане в возрасте от 25 до 44 лет в четыре раза чаще взаимодействовали с чат-ботами, чем люди 45-65 лет (51% и 13%, соответственно). Гендерной же разницы в предпочтениях диджитал-консультантов среди жителей Ростова-на-Дону почти нет: их используют 31% опрошенных мужчин и 32% женщин.
«Новые цифровые инструменты, в том числе созданные на базе искусственного интеллекта, способны значительно упростить жизнь россиян и ускорить получение необходимой поддержки по разным вопросам. В частности, чат-боты актуальны в медицинской сфере: они запишут на прием к врачу, подскажут адрес ближайшей аптеки, расскажут, как правильно оказать первую помощь и т. д. Уверены, что в скором времени чат-боты станут нашими постоянными помощниками в разных областях жизни и позволят значительно экономить время и деньги. Пока же, согласно нашему опросу, большинство ростовчан (89%) относится к ним нейтрально. Только 11% опрошенных жителей Ростова-на-Дону отметили, что у них был позитивный опыт взаимодействия с ИИ-помощником», — комментирует исследование Гульнара Орлова, директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь».
39% ростовчан уверены, что общение с ботом не должно занимать более 5 минут. 28% опрошенных считают оптимальным временем для взаимодействия с искусственным интеллектом от 5 до 15 минут. Треть (33%) жителей Ростова-на-Дону готовы тратить на это свыше 15 минут. Среди барьеров в использовании чат-ботов их противники называли незнание, какими именно ботами пользоваться и где их найти (40%) и отсутствие видимой пользы (25,5%). Кроме этого ростовчан останавливает недоверие предоставляемой ботом информации (22%).
О существовании медицинских диагностических ботов, которые помогут с постановкой диагноза и дадут рекомендации по лечению, пока не знает более половины (58%) опрошенных ростовчан, при этом 14% уже активно их применяют. 45% жителей Ростова-на-Дону не исключают возможности использовать такого помощника для контроля своего здоровья в будущем. Еще четверть (25%) сомневаются, а чуть меньше трети респондентов либо уверены, что не будут использовать их никогда (8%), либо предполагают, что не будут (22%).
Помимо государственных услуг, технической поддержки и медицины, на текущий момент популярные направления для общения с искусственными помощниками в Ростове-на-Дону — интернет-шоппинг (38%) и банковские услуги (24%).
*Опрос 1287 респондентов проведен в 17 регионах России в июле 2024 года.