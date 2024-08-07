Каждый третий житель Ростова-на-Дону пользуется ИИ-ассистентами и чат-ботами

«Новые цифровые инструменты, в том числе созданные на базе искусственного интеллекта, способны значительно упростить жизнь россиян и ускорить получение необходимой поддержки по разным вопросам. В частности, чат-боты актуальны в медицинской сфере: они запишут на прием к врачу, подскажут адрес ближайшей аптеки, расскажут, как правильно оказать первую помощь и т. д. Уверены, что в скором времени чат-боты станут нашими постоянными помощниками в разных областях жизни и позволят значительно экономить время и деньги. Пока же, согласно нашему опросу, большинство ростовчан (89%) относится к ним нейтрально. Только 11% опрошенных жителей Ростова-на-Дону отметили, что у них был позитивный опыт взаимодействия с ИИ-помощником», — комментирует исследование Гульнара Орлова, директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь».