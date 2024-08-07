Малый и средний бизнес привлек на фондовом рынке за счет господдержки 4,3 млрд рублей

Ситуацию прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП и председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич. Он заявил, что восемь из десяти российских компаний, относящихся к малому и среднему предпринимательству, разместили облигации в «Секторе Роста» Мосбиржи в этом году при поддержке МСП Банка. Исаевич отметил, что выход на фондовый рынок позволяет найти дополнительные средства для развития бизнеса. Особенно, сказал он, инвесторам интересны ценные бумаги производственных и высокотехнологичных компаний, хотя финансирование привлекается в различных отраслях.