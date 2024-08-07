Малый и средний бизнес привлек на фондовом рынке за счет господдержки 4,3 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
МСП Банк стал якорным инвестором и соорганизатором 19 выпусков. Совокупный объем поддержки превысил 1 миллиард рублей. Обеспечение доступа к финансовым ресурсам за счет выпуска облигаций, в том числе с использованием мер поддержки, входит в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», передает regnum.ru.
Ситуацию прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП и председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич. Он заявил, что восемь из десяти российских компаний, относящихся к малому и среднему предпринимательству, разместили облигации в «Секторе Роста» Мосбиржи в этом году при поддержке МСП Банка. Исаевич отметил, что выход на фондовый рынок позволяет найти дополнительные средства для развития бизнеса. Особенно, сказал он, инвесторам интересны ценные бумаги производственных и высокотехнологичных компаний, хотя финансирование привлекается в различных отраслях.
«Банк стал соорганизатором выпусков ценных бумаг и якорным инвестором для предприятий сферы торговли, сельхозпроизводителей, предприятий пищевой и химической промышленности, финансовых компаний», — подчеркнул Александр Исаевич.
По его словам, Корпорация МСП вовлечена в разработку новых и масштабирования существующих мер господдержки, направленных на увеличение количества эмитентов фондового рынка из числа малого и среднего бизнеса
Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк напомнил, что банк является институтом развития и для него важно предложить бизнесу самый широкий инструментарий финансовой поддержки, в том числе благодаря выходу на фондовый рынок. По его словам, МСП Банк помогает повысить доступность биржевых инструментов: сократить затраты на подготовку и листинг, увеличить спрос на ценные бумаги, упростить взаимодействие с другими институтами развития.
В числе предприятий, разместивших облигации при поддержке МСП Банка, челябинское предприятие «С-Принт». Оно привлекло 100 миллионов рублей, которые пойдут на запуск проектов для новых клиентов.
Компания «Селлер», работающая под брендом «ТехПорт», выпустила облигации на 500 миллионов рублей. Финансирование будет использоваться для масштабирования бизнес-модели по продаже крупной бытовой техники.
МСП Банк также стал якорным инвестором в выпуске облигаций компании «Моторные технологии» объемом 220 миллионов рублей.