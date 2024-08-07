Машины массово уходят под воду в Ростове-на-Дону из-за ливня

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Погодные условия резко ухудшились в среду, 7 августа. Из-за града водители накрывают свои автомобили одеялами.
А ливень успел подтопить дороги на нескольких улицах, в том числе Малиновского. Здесь в течение дня будут ограничивать движение из-за сложившейся ситуации.
Ростовчане рассказывают, что машины практически полностью уходят под воду, в том числе на Всесоюзной, Малиновского, Извилистой.
При этом горожане выходят на улицу и собирают град руками. Многие удивляются выпавшим осадкам.
«В центре Ростова молния ударила в здание, после чего начался пожар, к месту едут скорые и пожарные», — написал один из местных жителей.