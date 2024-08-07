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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Машины массово уходят под воду в Ростове-на-Дону из-за ливня

Машины массово уходят под воду в Ростове-на-Дону из-за ливня

7 августа 2024, 12:03
Фото: rostovgazeta.ru
Машины массово уходят под воду в Ростове-на-Дону из-за ливня
В Ростове-на-Дону из-за затопленных улиц под воду начали уходить автомобили, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Погодные условия резко ухудшились в среду, 7 августа. Из-за града водители накрывают свои автомобили одеялами.

А ливень успел подтопить дороги на нескольких улицах, в том числе Малиновского. Здесь в течение дня будут ограничивать движение из-за сложившейся ситуации.

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Фото: ТГ канал «Это Ростов»

Ростовчане рассказывают, что машины практически полностью уходят под воду, в том числе на Всесоюзной, Малиновского, Извилистой.

При этом горожане выходят на улицу и собирают град руками. Многие удивляются выпавшим осадкам.

«В центре Ростова молния ударила в здание, после чего начался пожар, к месту едут скорые и пожарные», — написал один из местных жителей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ливень#Град#Погода#Автомобили#Затопление#Происшествия
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