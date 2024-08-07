Нейробиолог рассказал, почему в жару не хочется есть

Posted 7 августа, 15:03
Published 7 августа, 15:03
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Мэтт Картер, нейробиолог из колледжа Уильямса в США, поясняет, что чувство голода вызывают различные факторы, от окружающей среды до уровня гормонов и белков в организме. Естественное состояние организма — это поддержание его стабильного функционирования, известное под термином гомеостаз.
Данные процессы в организме определяются и регулируются уровнем гормонов. Грелин выделяется, когда желудок пустой, а лептин сигнализирует мозгу о насыщении. Человек может просто игнорировать эти сигналы, пишет ИА RuNews24.ru.
Как отмечает диетолог Эллисон Чайлдресс, в жаркую погоду организму нужно просто гораздо меньше калорий для поддержания нормальной работы тела. Поэтому с наступлением теплого времени года мозг реже получает сигналы о необходимости заново насытить организм энергией.