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Posted 7 августа, 15:03

Published 7 августа, 15:03

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Нейробиолог рассказал, почему в жару не хочется есть

7 августа 2024, 15:03
Причин для такой реакции у организма может быть много. Но врачи и ученые сходятся на том, что в жару человек расходует меньше калорий и поэтому мозг реже требует восполнения энергии.

Мэтт Картер, нейробиолог из колледжа Уильямса в США, поясняет, что чувство голода вызывают различные факторы, от окружающей среды до уровня гормонов и белков в организме. Естественное состояние организма — это поддержание его стабильного функционирования, известное под термином гомеостаз.

Данные процессы в организме определяются и регулируются уровнем гормонов. Грелин выделяется, когда желудок пустой, а лептин сигнализирует мозгу о насыщении. Человек может просто игнорировать эти сигналы, пишет ИА RuNews24.ru.

Как отмечает диетолог Эллисон Чайлдресс, в жаркую погоду организму нужно просто гораздо меньше калорий для поддержания нормальной работы тела. Поэтому с наступлением теплого времени года мозг реже получает сигналы о необходимости заново насытить организм энергией.

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