Падение иммунитета, ожог, онкология: врач предупредил ростовчан о последствиях загара

Логично, что если человек долго находится на солнце, он загорает. Или, как говорят медики, «накапливает меланин». Кожа темнеет, у многих вплоть до красивого «бронзового» цвета. И хотя выглядит это красиво, доктора считают, что ничего полезного в загаре нет.