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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Падение иммунитета, ожог, онкология: врач предупредил ростовчан о последствиях загара

Падение иммунитета, ожог, онкология: врач предупредил ростовчан о последствиях загара

7 августа 2024, 13:38
Фото: rostovgazeta.ru
Падение иммунитета, ожог, онкология: врач предупредил ростовчан о последствиях загара

Врач рассказал ростовчанам, почему стало опасно загорать под солнцем

Лето и бархатный сезон сентября, ростовчане привыкли проводить на море, возвращаясь домой с красивым «бронзовым» загаром. Однако в период глобального потепления бесконтрольные солнечные нагрузки особенно вредны, сообщили RostovGazeta в одной из городских поликлиник.

Логично, что если человек долго находится на солнце, он загорает. Или, как говорят медики, «накапливает меланин». Кожа темнеет, у многих вплоть до красивого «бронзового» цвета. И хотя выглядит это красиво, доктора считают, что ничего полезного в загаре нет.

«По сути, это защитная реакция организма, которая истощает иммунитет. Перегреваясь, человек может не только получить ожог или тепловой удар. Он еще становится уязвимым для бактерий и вирусов», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Не случайно, по словам собеседника, после летнего отдыха наблюдается рост заболевших, обострение хронических заболеваний, в том числе и пневмоний.

«Бесконтрольное пребывание на солнце, перегрев — это очень вредно. Во-первых, когда после загара человек покраснел, что не редкость у ростовчан, это считается ожогом первой степени. А во вторых, в числе отдаленных последствий нельзя исключать риск развития онкологических заболеваний», — уточняет доктор.
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загорать лучше в первой половине дня
Фото: rostovgazeta.ru

Медики добавляют, что помимо опасных последствий, пребывание ростовчан на солнце является и тренировкой организма для выработки витамина D, что само по себе полезно. Но для получения пользы, нужно знать меру.

«А меру у нас мало кто соблюдает. Ведь загорать лучше в первой половине дня, с восьми утра до одиннадцати. Во второй половине дня лучше загорать с пяти часов. И не надо пытаться стать „бронзовым“. В идеале лучше прятаться под зонтик», — говорит доктор.

Ранее RostovGazeta сообщала, к чему приготовиться туристам на море в Абхазии и Крыму.

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