Падение иммунитета, ожог, онкология: врач предупредил ростовчан о последствиях загара

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Логично, что если человек долго находится на солнце, он загорает. Или, как говорят медики, «накапливает меланин». Кожа темнеет, у многих вплоть до красивого «бронзового» цвета. И хотя выглядит это красиво, доктора считают, что ничего полезного в загаре нет.
«По сути, это защитная реакция организма, которая истощает иммунитет. Перегреваясь, человек может не только получить ожог или тепловой удар. Он еще становится уязвимым для бактерий и вирусов», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Не случайно, по словам собеседника, после летнего отдыха наблюдается рост заболевших, обострение хронических заболеваний, в том числе и пневмоний.
«Бесконтрольное пребывание на солнце, перегрев — это очень вредно. Во-первых, когда после загара человек покраснел, что не редкость у ростовчан, это считается ожогом первой степени. А во вторых, в числе отдаленных последствий нельзя исключать риск развития онкологических заболеваний», — уточняет доктор.
Медики добавляют, что помимо опасных последствий, пребывание ростовчан на солнце является и тренировкой организма для выработки витамина D, что само по себе полезно. Но для получения пользы, нужно знать меру.
«А меру у нас мало кто соблюдает. Ведь загорать лучше в первой половине дня, с восьми утра до одиннадцати. Во второй половине дня лучше загорать с пяти часов. И не надо пытаться стать „бронзовым“. В идеале лучше прятаться под зонтик», — говорит доктор.
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