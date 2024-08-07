Порносайт предложил сбившему планку прыгуну 250 тыс. долларов

Напомним, что во время прыжка Аммирати фактически перепрыгнул планку, но его «достоинство» задело ее, что помешало преодолеть высоту 5,70 метра, в результате чего он занял 12-е место и не вышел в финал. Вице-президент CamSoda Дарин Паркер увидел в этом шанс.