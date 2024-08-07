rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Порносайт предложил сбившему планку прыгуну 250 тыс. долларов

Порносайт предложил сбившему планку прыгуну 250 тыс. долларов

7 августа 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney
Сайт для взрослых предложил спортсмену сумму, в три раза превышающую награду за золотую медаль Олимпиады-2024, которую он мог бы завоевать, если бы с ним не произошёл неприятный случай.

По сообщению newkhakasiya.online, французский прыгун с шестом Антони Аммирати стал сенсацией на Олимпийских играх 2024 года. Хотя его попытка на соревнованиях оказалась неудачной, он всё равно может заработать значительную сумму.

Если он согласится продемонстрировать на камеру ту часть тела, из-за которой не смог стать олимпийским чемпионом, он может получить 250 тысяч долларов. Сайт CamSoda направил TMZ Sports письмо с соответствующим предложением.

Напомним, что во время прыжка Аммирати фактически перепрыгнул планку, но его «достоинство» задело ее, что помешало преодолеть высоту 5,70 метра, в результате чего он занял 12-е место и не вышел в финал. Вице-президент CamSoda Дарин Паркер увидел в этом шанс.

«Если бы это зависело от меня, я бы наградил вас за то, что все видели — ваше умение ниже пояса», — заявил Паркер.

Спортсмен обсудил инцидент с Французской федерацией легкой атлетики, но его Олимпиада завершилась. Он считает произошедшее следствием ошибки и технического недочёта, предпочитая не комментировать роль своего «достоинства» в этой ситуации.

Подпишитесь
В Гидрометцентре сообщили о температуре выше нормы в Ростовской области
Сегодня, 07:31
В Ростовской области спасли двойняшек, брошенных матерью
Сегодня, 05:50
В Ростовской области растет число желающих пойти на СВО
Сегодня, 05:36
Губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на Дону
Сегодня, 05:01
Два беспилотника сбили над Ростовской областью
Сегодня, 04:45
Финансист объяснил, к чему готовиться ростовчанам из-за обвала фондового рынка
Вчера, 19:03