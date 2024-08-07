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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Пожар начался в центре Ростова-на-Дону из-за удара молнии

Пожар начался в центре Ростова-на-Дону из-за удара молнии

7 августа 2024, 12:23
Фото: Pxhere / видео ТГ канал «Это Ростов»
Пожар начался в центре Ростова-на-Дону из-за удара молнии
В центре Ростова-на-Дону ударила молния, что стало причиной возгорания, сообщили горожане в Telegram в группе «Это Ростов новости».

По их словам, молния ударила в одно из зданий и начался пожар. Говорится, что на место выехали пожарные и скорые.

«Это произошло где-то в районе улиц Станиславского и Петровской», — написал автор. Сейчас стало известно, что возгорание удалось ликвидировать.

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Пожар начался в центре Ростова-на-Дону из-за удара молнии
Видео: Pxhere / видео ТГ канал «Это Ростов»

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Ростовчане рассказывали, что видели черные клубы дыма, которые поднимались в небо.

«Слишком много экшена за последние часы», — написали пользователи в комментариях. Дело в том, что из-за ливня и града в городе затопило несколько дорог, а также автомобилей.

Добавим, что ростовчане накрывали машины одеялами из-за обрушившегося града.

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