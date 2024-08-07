Пожар начался в центре Ростова-на-Дону из-за удара молнии

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
По их словам, молния ударила в одно из зданий и начался пожар. Говорится, что на место выехали пожарные и скорые.
«Это произошло где-то в районе улиц Станиславского и Петровской», — написал автор. Сейчас стало известно, что возгорание удалось ликвидировать.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Ростовчане рассказывали, что видели черные клубы дыма, которые поднимались в небо.
«Слишком много экшена за последние часы», — написали пользователи в комментариях. Дело в том, что из-за ливня и града в городе затопило несколько дорог, а также автомобилей.
Добавим, что ростовчане накрывали машины одеялами из-за обрушившегося града.