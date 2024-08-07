Пушкинская в Ростове-на-Дону превратилась в бурлящий поток воды

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Днем 7 августа Ростов-на-Дону накрыл сильный дождь. Часть районов города затопило. В центре донской столицы прошли кратковременные осадки, однако этого хватило, чтобы Пушкинскую полностью скрыла вода. Проезжая часть превратилась в реку. Пешеходы не могут пройти, не намочив ноги.
До этого проливной дождь стал причиной затопления рынка в Ростове-на-Дону. Из-за ливня река Темерник вышла за берега и затопила близлежащие торговые точки.
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