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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Короткий ливень затопил Пушкинскую улицу в Ростове-на-Дону

Пушкинская в Ростове-на-Дону превратилась в бурлящий поток воды

7 августа 2024, 10:44
Фото: видео «Это Ростов», «В курсе Ростов» / rostovgazeta.ru
Короткий ливень затопил Пушкинскую улицу в Ростове-на-Дону
В центре Ростова-на-Дону прошел короткий, но мощный ливень. За это время Пушкинская улица превратилась в бурную реку, сообщает телеграм-канал «В курсе Ростов».

Днем 7 августа Ростов-на-Дону накрыл сильный дождь. Часть районов города затопило. В центре донской столицы прошли кратковременные осадки, однако этого хватило, чтобы Пушкинскую полностью скрыла вода. Проезжая часть превратилась в реку. Пешеходы не могут пройти, не намочив ноги.

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До этого проливной дождь стал причиной затопления рынка в Ростове-на-Дону. Из-за ливня река Темерник вышла за берега и затопила близлежащие торговые точки.

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