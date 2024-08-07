Ростовчанам рассказали, где и как разрешено гулять с питомцами

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Выгуливать собак разрешается на частной территории их владельца, а также в тех местах, где нет большого скопления людей, например, на улицах, в переулках, лесах, пустых участках и во дворах. При этом собаки должны находиться на поводке, а некоторым породам необходимо использовать намордники.
Для бойцовых пород действуют дополнительные правила: их могут выгуливать только лица, достигшие 14-летнего возраста.
За нарушения предусмотрены штрафы. Во время рейдов составили несколько протоколов.
По статистике, более 80% жителей Ростова, которые обращались из-за укусов собак в больницы за последние месяцы, пострадали от питомцев, у которых есть владельцы.
Ранее в донском регионе семью оленей вытащили из огромной грязевой ямы.