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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Ростовчанам рассказали, где и как разрешено гулять с питомцами

Ростовчанам рассказали, где и как разрешено гулять с питомцами

7 августа 2024, 16:04
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону провели рейды для разъяснения горожанам правил содержания домашних животных, сообщили городской администрации.

Выгуливать собак разрешается на частной территории их владельца, а также в тех местах, где нет большого скопления людей, например, на улицах, в переулках, лесах, пустых участках и во дворах. При этом собаки должны находиться на поводке, а некоторым породам необходимо использовать намордники.

Для бойцовых пород действуют дополнительные правила: их могут выгуливать только лица, достигшие 14-летнего возраста.

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За нарушения предусмотрены штрафы. Во время рейдов составили несколько протоколов.

По статистике, более 80% жителей Ростова, которые обращались из-за укусов собак в больницы за последние месяцы, пострадали от питомцев, у которых есть владельцы.

Ранее в донском регионе семью оленей вытащили из огромной грязевой ямы.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Животные#Собаки#Выгул#Правила
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