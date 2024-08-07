Ростовчанам рассказали, где и как разрешено гулять с питомцами

Выгуливать собак разрешается на частной территории их владельца, а также в тех местах, где нет большого скопления людей, например, на улицах, в переулках, лесах, пустых участках и во дворах. При этом собаки должны находиться на поводке, а некоторым породам необходимо использовать намордники.