Ростовчане накрывают машины одеялами из-за обрушившегося града

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
На Левенцовке и в районе ГПЗ-10 обрушился сильный ливень с крупным градом. Все это сопровождается мощными порывами ветра. Жители донской столицы пытаются спасти свой транспорт от возможных повреждений. Люди накрывают машины одеялами и различными тряпками.
Отметим, что улицы покрыло приличным слоем града. Однако ростовчане не очень-то и расстроены такой погодой: «В кои-то веки на Западном дождь прошел».
«Ну, хоть дождь пошел и на этом спасибо», — пишет местная жительница.
«Это булыжник, а не град», — отмечает пользователь.
Ранее Пушкинская в Ростове-на-Дону превратилась в бурлящий поток воды.