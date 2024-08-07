Ростовчане накрывают машины одеялами из-за обрушившегося града

На Левенцовке и в районе ГПЗ-10 обрушился сильный ливень с крупным градом. Все это сопровождается мощными порывами ветра. Жители донской столицы пытаются спасти свой транспорт от возможных повреждений. Люди накрывают машины одеялами и различными тряпками.