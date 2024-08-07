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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Ростовчане прячут машины в одеяла из-за градового шторма

Ростовчане накрывают машины одеялами из-за обрушившегося града

7 августа 2024, 11:31
Фото: Bill Weiss/cc by 2.0/flickr.com / для иллюстрации
Ростовчане прячут машины в одеяла из-за градового шторма
В Ростове-на-Дону резко испортилась погода и теперь люди прячу автомобили от мощного дождя с градом, сообщает «Это Ростов новости» в Telegram.

На Левенцовке и в районе ГПЗ-10 обрушился сильный ливень с крупным градом. Все это сопровождается мощными порывами ветра. Жители донской столицы пытаются спасти свой транспорт от возможных повреждений. Люди накрывают машины одеялами и различными тряпками.

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Видео: ТГ канал «Это Ростов»

Отметим, что улицы покрыло приличным слоем града. Однако ростовчане не очень-то и расстроены такой погодой: «В кои-то веки на Западном дождь прошел».

«Ну, хоть дождь пошел и на этом спасибо», — пишет местная жительница.

«Это булыжник, а не град», — отмечает пользователь.

Ранее Пушкинская в Ростове-на-Дону превратилась в бурлящий поток воды.

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