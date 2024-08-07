Ростовчанка стала опекуном крокодила

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Местная жительница обратила внимание на крокодила Люцифера и решила заботиться о нем. Теперь она будет вносить свою лепту в помощь зоопарку.
«Друзья, взять под свою опеку можно любое животное в зоопарке», — сказано в сообщении.
Как именно ростовчанка будет помогать, не раскрывается.
Ранее стало известно, что с городского зоопарка хотят взыскать 39 миллионов рублей.
До этого владельца частного зоопарка в донской столице наказали за неправильное содержания енотов.
Кроме того, в зоопарке показали новорожденных тигрят, от которых отказалась мама.