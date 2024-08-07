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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Ростовчанка стала опекуном крокодила

Ростовчанка стала опекуном крокодила

7 августа 2024, 17:05
Фото: 1MI
Жительница Ростова-на-Дону стала опекуном крокодила, который содержится в местном зоопарке, сообщили в учреждении.

Местная жительница обратила внимание на крокодила Люцифера и решила заботиться о нем. Теперь она будет вносить свою лепту в помощь зоопарку.

«Друзья, взять под свою опеку можно любое животное в зоопарке», — сказано в сообщении.

С Ростовского-на-Дону зоопарка хотят взыскать 39 миллионов рублей
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Как именно ростовчанка будет помогать, не раскрывается.

Ранее стало известно, что с городского зоопарка хотят взыскать 39 миллионов рублей.

До этого владельца частного зоопарка в донской столице наказали за неправильное содержания енотов.

Кроме того, в зоопарке показали новорожденных тигрят, от которых отказалась мама.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Зоопарк#Крокодил
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