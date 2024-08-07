Ростовскую область 7 августа атаковали град, молния и беспилотники

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Ростовчане в соцсетях рассказали, что молния попала в одно из зданий в центре города, после чего вспыхнул огонь. На место случившегося направляли пожарных и бригады скорой помощи.
Автор уточнил, что это произошло в районе улиц Станиславского и Петровской. Возгорание удалось ликвидировать, а о пострадавших информации не поступало.
Добавим, что официальных комментариев об этой ситуации не было.
В Ростове-на-Дону, 7 августа, выпал град, что привело к появлению сугробов. В этот день резко ухудшилась погода, и многие водители начали укрывать свои автомобили одеялами для защиты.
Сильный дождь затопил дороги на нескольких улицах, в том числе на улице Малиновского. Из-за этого в течение дня движение транспорта будет ограничено.
Местные жители сообщают о том, что машины оказались под водой, особенно на таких улицах, как Всесоюзная и Извилистая.
В Ростовской области в ночь на среду заметили два беспилотника, которые впоследствии были уничтожены. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.
По предварительным сведениям, в результате падения фрагментов никто не пострадал.
Одна из подписчиц губернатора поделилась в соцсетях, что проснулась в 4 часа ночи от звука дронa, который пролетел мимо ее дома. Еще одна рассказала, что слышала звук удара.