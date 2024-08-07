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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Ростовскую область атаковали град, молния и беспилотники

Ростовскую область 7 августа атаковали град, молния и беспилотники

7 августа 2024, 14:14
Фото: Unsplash
Ростовскую область атаковали град, молния и беспилотники
В центре Ростова-на-Дону произошел пожар из-за удара молнии, город засыпало градом, а над регионом сбили беспилотники, все самое важное, в материале RostovGazeta.

Молния и пожар

Ростовчане в соцсетях рассказали, что молния попала в одно из зданий в центре города, после чего вспыхнул огонь. На место случившегося направляли пожарных и бригады скорой помощи.

Автор уточнил, что это произошло в районе улиц Станиславского и Петровской. Возгорание удалось ликвидировать, а о пострадавших информации не поступало.

Добавим, что официальных комментариев об этой ситуации не было.

Фото: ТГ канал «Это Ростов»

Град в Ростове

В Ростове-на-Дону, 7 августа, выпал град, что привело к появлению сугробов. В этот день резко ухудшилась погода, и многие водители начали укрывать свои автомобили одеялами для защиты.

Пожар начался в центре Ростова-на-Дону из-за удара молнии
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Сильный дождь затопил дороги на нескольких улицах, в том числе на улице Малиновского. Из-за этого в течение дня движение транспорта будет ограничено.

Местные жители сообщают о том, что машины оказались под водой, особенно на таких улицах, как Всесоюзная и Извилистая.

Град в Ростове
Видео: rostovgazeta.ru

Сбитые дроны

В Ростовской области в ночь на среду заметили два беспилотника, которые впоследствии были уничтожены. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

По предварительным сведениям, в результате падения фрагментов никто не пострадал.

Одна из подписчиц губернатора поделилась в соцсетях, что проснулась в 4 часа ночи от звука дронa, который пролетел мимо ее дома. Еще одна рассказала, что слышала звук удара.

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