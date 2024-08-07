Ростовскую область 7 августа атаковали град, молния и беспилотники

Ростовчане в соцсетях рассказали, что молния попала в одно из зданий в центре города, после чего вспыхнул огонь. На место случившегося направляли пожарных и бригады скорой помощи.



Автор уточнил, что это произошло в районе улиц Станиславского и Петровской. Возгорание удалось ликвидировать, а о пострадавших информации не поступало.