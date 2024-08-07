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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Синоптики прогнозируют очень опасный уровень УФ-индекса в Ростове-на-Дону

Синоптики прогнозируют опасный уровень УФ-излучения в Ростове-на-Дону

7 августа 2024, 09:03
Фото: rostovgazeta.ru
Синоптики прогнозируют очень опасный уровень УФ-индекса в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону ожидается опасный уровень УФ-излучения, информирует Gismeteo.

В четверг, 8 августа, с 12.00 до 18.00 мск в Ростове ожидается опасный уровень ультрафиолетового излучения. Пик активности придется на 15.00 мск. Индекс составит восемь баллов. Несмотря на облачность, в этот период необходимо пользоваться SPF-кремом и прятаться в тени.

В пятницу, 9 августа, также будет солнечная погода. УФ-индекс начнет расти с 12.00. Уже в полдень он составит семь баллов из 11 возможных. Ближе к 15.00 ожидается повышение показателей до восьми баллов. Опасное воздействие начнет снижаться к 17 часам. В этот день рекомендуется носить закрытую одежду, использовать головной убор и солнцезащитные очки.

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В субботу, 10 августа, сила УФ-излучения пойдет на спад. В течение дня значение индекса будет колебаться от шести до семи баллов. Однако не стоит пренебрегать средствами защиты.

Ранее стало известно, когда в донскую столицу вернется жара. Метеорологи говорят, что воздух прогреется до 30 градусов тепла.

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