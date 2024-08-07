Синоптики прогнозируют опасный уровень УФ-излучения в Ростове-на-Дону

В пятницу, 9 августа, также будет солнечная погода. УФ-индекс начнет расти с 12.00. Уже в полдень он составит семь баллов из 11 возможных. Ближе к 15.00 ожидается повышение показателей до восьми баллов. Опасное воздействие начнет снижаться к 17 часам. В этот день рекомендуется носить закрытую одежду, использовать головной убор и солнцезащитные очки.