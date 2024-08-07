Стало известно, когда начнется похолодание в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
В четверг и пятницу ожидается солнечная погода с температурой +30 градусов. Осадков быть не должно.
В субботу станет облачно, а в воскресенье снова выглянет солнце. Температура должна подняться до +31 градуса и усилится ветер.
С понедельника, 12 августа, термометры покажут +28 градусов. На следующий день температура будет еще ниже, но сохранится солнечная погода.
По ночам температура в регионе будет опускаться до +19 градусов. А с 13 августа она составит +15 градусов.
Ранее град размером с яйцо выпал в Ростовской области.