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Posted Сегодня, 17:37

Published Сегодня, 17:37

Modified Сегодня, 17:39

Updated Сегодня, 17:39

В Ростовской области начнется похолодание с 12 августа

Стало известно, когда начнется похолодание в Ростовской области

7 августа 2024, 17:37
Фото: 1MI

В Ростовской области начнется похолодание с 12 августа

В Ростовской области в ближайшие несколько дней будет сохраняться высокая температура воздуха, после чего она пойдет на спад, сообщили синоптики.

В четверг и пятницу ожидается солнечная погода с температурой +30 градусов. Осадков быть не должно.

В субботу станет облачно, а в воскресенье снова выглянет солнце. Температура должна подняться до +31 градуса и усилится ветер.

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С понедельника, 12 августа, термометры покажут +28 градусов. На следующий день температура будет еще ниже, но сохранится солнечная погода.

По ночам температура в регионе будет опускаться до +19 градусов. А с 13 августа она составит +15 градусов.

Ранее град размером с яйцо выпал в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Осадки#Температура#Синоптики#Происшествия
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