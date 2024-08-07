Стало известно, когда в Ростов-на-Дону вернется жара

Так, в четверг, 8 августа, обещают облачную погоду без осадков. В утренние часы воздух прогреется до +26 градусов, днем — до +29 градусов, а ночью температура опустится до +19 градусов. При этом сохранится сильный ветер до 11 метров в секунду.