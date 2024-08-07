Стало известно, когда в Ростов-на-Дону вернется жара

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Так, в четверг, 8 августа, обещают облачную погоду без осадков. В утренние часы воздух прогреется до +26 градусов, днем — до +29 градусов, а ночью температура опустится до +19 градусов. При этом сохранится сильный ветер до 11 метров в секунду.
В пятницу, 9 августа, будет уже ясный и солнечный день. В течение суток температурный диапазон составит от +19 до +30 градусов Цельсия. Порывы ветра дойдут до 8 метров в секунду.
А в субботу, 10 августа, ожидается жаркая и ясная погода. Утром будет свежо — около +18 градусов, днем солнце начнет припекать — до +30 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +21 градуса.
Воскресенье, 11 августа, обещает быть вновь малооблачный. Возможен небольшой дождь с утра. В течение дня температура будет колебаться от +21 до +30 градусов. Ветер ожидается порывистый до 12 метров в секунду.
Ранее в Ростове-на-Дону ливень затопил автобус.