Сугробы из града появились в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В среду, 7 августа, погода сильно ухудшилась, а из-за выпавшего града автомобилисты начали укрывать свои машины одеялами.
Проливной дождь затопил дороги на нескольких улицах, в частности на Малиновского. В связи с этим в течение дня будет ограничено движение транспорта из-за сложившихся проблем.
Ростовчане сообщают, что автомобили почти целиком скрываются под водой, особенно на таких улицах, как Всесоюзная, Малиновского и Извилистая.
Тем временем, люди выходят на улицы и собирают град руками. Многие удивлены появлением такого рода осадков, особенно тем, что они не прекращаются.
Дошло до того, что местами можно заметить сугробы.