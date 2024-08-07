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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Сугробы из града появились в Ростове-на-Дону

Сугробы из града появились в Ростове-на-Дону

7 августа 2024, 12:08
Фото: Pxhere
Сугробы из града появились в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в среду, 7 августа, выпал град, из-за чего появились сугробы, сообщили горожане в Telegram в группе «Это Ростов новости».

В среду, 7 августа, погода сильно ухудшилась, а из-за выпавшего града автомобилисты начали укрывать свои машины одеялами.

Проливной дождь затопил дороги на нескольких улицах, в частности на Малиновского. В связи с этим в течение дня будет ограничено движение транспорта из-за сложившихся проблем.

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Фото: ТГ «Это Ростов»
Видео: ТГ don_mash

Ростовчане сообщают, что автомобили почти целиком скрываются под водой, особенно на таких улицах, как Всесоюзная, Малиновского и Извилистая.

Тем временем, люди выходят на улицы и собирают град руками. Многие удивлены появлением такого рода осадков, особенно тем, что они не прекращаются.

Дошло до того, что местами можно заметить сугробы.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Град#Погода#Сугробы
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