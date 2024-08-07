Телефонный бомбинг. Что делать ростовчанам, если мошенники засыпают сообщениями

Пятница, 2 августа, на часах — 19:24. Мой телефон начинает разрываться от сообщений и все они оказываются от совершенно разных организаций. В тот вечер я получила, в общей сложности, 36 сообщений от 14 различных организаций. Большинство из них содержали в себе коды для входа в личные кабинеты даже в тех банках и магазинах, клиентом которых я никогда не являлась. Сотовый оператор несколько раз присылал уведомление о том, что на моем счете недостаточно средств для оплаты покупки, которую кто-то пытался сделать, используя мой номер телефона. Параллельно, оператор уведомлял меня о том, что платеж в «gdz.city» не выполнен.