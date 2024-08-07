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Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

В Ростове-на-Дону стоимость квартир на вторичке увеличилась на 113 тыс рублей

Цена квадратного метра жилья на вторичке в Ростове выросла до 113 тысяч рублей

7 августа 2024, 15:50
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону стоимость квартир на вторичке увеличилась на 113 тыс рублей
В Ростове-на-Дону цены на вторичку выросли до 113 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает «Яндекс Недвижимость».

Согласно информации сервиса, за июль 2024 года в среднем по городам миллионникам стоимость квадратного метра вторичной жилплощади увеличилась на 0,5%. В перерасчете на деньги прирост составляет до 132 тысяч рублей. Однако Ростов-на-Дону входит в число городов, в которых подорожание происходит значительно медленнее. Так, в донской столице квадрат вторичной недвижимости можно купить в среднем за 113 тысяч рублей, то есть прирост составил всего 0,2%. При этом за июль число подобных предложений на местном рынке увеличилось на 1,1%.

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Коммерческий директор организации Евгений Белокуров рассказал, что на ценообразование влияет рост ключевой ставки, а также следующее увеличение стоимости кредитов на покупку жилья. При этом в ближайшее время ожидается снижение медиальной цены квадратного метра на вторичном рынке, снижение покупательской активности и увеличение скидок при торге до 7% при базовых 2–5%.

Читайте также о том, что за год продажи квартир в новостройках Ростова выросли почти на четверть.

До этого стало известно, что аренда однокомнатной квартиры в донской столице превысила 25 тысяч рублей в месяц.

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