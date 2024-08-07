Ученые узнали, что Гренландия может стать источником глобальной катастрофы

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Ученые взялись за повторное изучение льдов Гренландии. Для этого они взяли несколько сантиметров из образца со дна ледяного керна глубиной в три километра с середины острова. Исследование показало, что под толщей глыб находились останки насекомых, растений, грибов и маковых семян, которые оказались значительно моложе, чем предполагалось.
Ранее считалось, что ледники не таяли более 1,1 миллиона лет, однако возраст находки не превышал 416 тысяч лет. Это значит, что льды таяли гораздо чаще, ведь маки не могут расти на вершине ледяной скалы.
Исследователи предположили, что в будущем глыбы льда начнут таять значительно раньше. Как минимум, это грозит затоплением всех прибрежных городов. А как максимум, уровень моря поднимется еще на семь метров, что не останется не замеченным для человечества.
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