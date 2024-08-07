rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Ученые узнали, что Гренландия может стать источником глобальной катастрофы

Ученые узнали, что Гренландия может стать источником глобальной катастрофы

7 августа 2024, 08:59
Фото: Christine Zenino/cc by 2.0/flickr.com
Ученые узнали, что Гренландия может стать источником глобальной катастрофы
Во время исследования ледников Гренландии, ученые обнаружили находку, которая свидетельствует о том, что в прошлый раз ледники оттаивали куда позже, чем считалось. А это значит, что новая волна оттепели уже не за горами, сообщает «Новая Хакасия».

Ученые взялись за повторное изучение льдов Гренландии. Для этого они взяли несколько сантиметров из образца со дна ледяного керна глубиной в три километра с середины острова. Исследование показало, что под толщей глыб находились останки насекомых, растений, грибов и маковых семян, которые оказались значительно моложе, чем предполагалось.

Ранее считалось, что ледники не таяли более 1,1 миллиона лет, однако возраст находки не превышал 416 тысяч лет. Это значит, что льды таяли гораздо чаще, ведь маки не могут расти на вершине ледяной скалы.

Стало известно, какие предметы интерьера 2000-х снова возвращаются в моду
Узнать подробнее

Исследователи предположили, что в будущем глыбы льда начнут таять значительно раньше. Как минимум, это грозит затоплением всех прибрежных городов. А как максимум, уровень моря поднимется еще на семь метров, что не останется не замеченным для человечества.

До этого Ростовский ученый рассказал о главной причине нашествия медуз в Азовском море.

Читайте также:
Россиянам рассказали, как человеческий мозг воспринимает и отслеживает времяФинансист объяснил, к чему готовиться ростовчанам из-за обвала фондового рынкаОсужденную на пожизненное во Вьетнаме за наркотики ростовчанку могут вернуть в Россию
#Регина Симакова#Общество#Россия#Ростов-на-Дону#Природа#Ученые#Исследования#Опасность#Уровень воды#Ледяная корка#Ледовые условия
Подпишитесь
В Гидрометцентре сообщили о температуре выше нормы в Ростовской области
Сегодня, 07:31
В Ростовской области спасли двойняшек, брошенных матерью
Сегодня, 05:50
В Ростовской области растет число желающих пойти на СВО
Сегодня, 05:36
Губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на Дону
Сегодня, 05:01
Два беспилотника сбили над Ростовской областью
Сегодня, 04:45
Финансист объяснил, к чему готовиться ростовчанам из-за обвала фондового рынка
Вчера, 19:03