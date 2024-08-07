В Гидрометцентре сообщили о температуре выше нормы в Ростовской области

Вильфанд рассказал, что в прошлом месяце температурные показатели в среднем по стране были больше на 2,5-3 градуса. Однако в Ростовской области эти значения были еще выше. Так, в июле 2024 года в донском регионе превышение температурной нормы составило 3,4 градуса. По словам эксперта, это является значительным отклонением.