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Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

В Ростовской области температура воздуха в июле была значительно выше нормы

В Гидрометцентре сообщили о температуре выше нормы в Ростовской области

7 августа 2024, 07:31
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области температура воздуха в июле была значительно выше нормы

В июле в Ростовской области температура воздуха была на 3 градуса выше нормы

В июле температура воздуха в Ростовской области превышала норму более, чем на три градуса, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Вильфанд рассказал, что в прошлом месяце температурные показатели в среднем по стране были больше на 2,5-3 градуса. Однако в Ростовской области эти значения были еще выше. Так, в июле 2024 года в донском регионе превышение температурной нормы составило 3,4 градуса. По словам эксперта, это является значительным отклонением.

Метеоролог разъяснил, что если средняя температура воздуха для июля — 27,4 градуса, то в этом году в Ростовской области держалась преимущественно 35-градусная жара.

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В других частях России также отмечалась аномальная жара. В Крыму превышение составило 3,6 градуса, в Адыгее — 3,4 градуса, а например, в Курской области — 3,2 градуса.

Ранее метеоролог Вильфанд пообещал ростовчанам «пятнистые» дожди.

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