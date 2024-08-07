В Гидрометцентре сообщили о температуре выше нормы в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Вильфанд рассказал, что в прошлом месяце температурные показатели в среднем по стране были больше на 2,5-3 градуса. Однако в Ростовской области эти значения были еще выше. Так, в июле 2024 года в донском регионе превышение температурной нормы составило 3,4 градуса. По словам эксперта, это является значительным отклонением.
Метеоролог разъяснил, что если средняя температура воздуха для июля — 27,4 градуса, то в этом году в Ростовской области держалась преимущественно 35-градусная жара.
В других частях России также отмечалась аномальная жара. В Крыму превышение составило 3,6 градуса, в Адыгее — 3,4 градуса, а например, в Курской области — 3,2 градуса.
Ранее метеоролог Вильфанд пообещал ростовчанам «пятнистые» дожди.