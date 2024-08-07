В Грузии скрылся житель Волгодонска, которого ищут за фейки о ВС РФ

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
По мнению следствия, фигурант распространял недостоверную информацию о российских войсках. В отношении него возбудили уголовное дело.
Мужчину объявили в розыск, позже выяснилось, что он пересек границу с Грузией. В Россию подозреваемый больше не возвращался.
По решению суда он будет арестован после задержания. Срок заключения под стражей составляет два месяца.
Добавим, что постановление суда еще не вступило в законную силу. Максимальное наказание по делу составляет 10 лет заключения.
Ранее в Ростовской АЭС опровергли слухи о радиационной аварии.