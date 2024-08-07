rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

В Грузии скрылся житель Волгодонска, которого ищут за фейки о ВС РФ

В Грузии скрылся житель Волгодонска, которого ищут за фейки о ВС РФ

7 августа 2024, 15:53
Фото: 1MI
В международный розыск объявили жителя Ростовской области, которому вменяют распространение фейков о ВС РФ, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По мнению следствия, фигурант распространял недостоверную информацию о российских войсках. В отношении него возбудили уголовное дело.

Мужчину объявили в розыск, позже выяснилось, что он пересек границу с Грузией. В Россию подозреваемый больше не возвращался.

Фейк или нет: на Дону ввели веерные отклонения света из-за остановки энергоблока АЭС
Узнать подробнее

По решению суда он будет арестован после задержания. Срок заключения под стражей составляет два месяца.

Добавим, что постановление суда еще не вступило в законную силу. Максимальное наказание по делу составляет 10 лет заключения.

Ранее в Ростовской АЭС опровергли слухи о радиационной аварии.

Читайте также:
Фейк или нет: на Дону ввели веерные отклонения света из-за остановки энергоблока АЭСИнформация о закрытии двух автовокзалов в Ростове-на-Дону оказалась фейкомСмерть подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области оказалась фейком
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Волгодонск#Фейки#Грузия#Происшествия
Подпишитесь
Ростовскую область 7 августа атаковали град, молния и беспилотники
Сегодня, 14:14
Град размером с яйцо выпал в Ростовской области
Сегодня, 14:58
На Дону помогут жителям Курской области после атаки ВСУ
Сегодня, 14:46
Цена квадратного метра жилья на вторичке в Ростове выросла до 113 тысяч рублей
Сегодня, 15:50
В школах в Ростовской области не будет линеек 1 сентября
Сегодня, 09:33
Телефонный бомбинг. Что делать ростовчанам, если мошенники засыпают сообщениями
Сегодня, 15:48