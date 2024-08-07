В Ростовской области автомобиль протаранил мотоцикл с парнями

Ночью 6 августа на трассе Каменского района Ростовской области произошло серьезное ДТП. 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-21104 двигался по автодороге и достиг питбайка Kayo 150. Автомобилист не рассчитал безопасное расстояние до мотоцикла и на большой скорости влетел в него.