В Ростовской области автомобиль протаранил мотоцикл с парнями

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Ночью 6 августа на трассе Каменского района Ростовской области произошло серьезное ДТП. 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-21104 двигался по автодороге и достиг питбайка Kayo 150. Автомобилист не рассчитал безопасное расстояние до мотоцикла и на большой скорости влетел в него.
На двухколесном транспорте находились юноши 16 и 18 лет. Оба получили травмы и были доставлены в больницу. Отечественная легковушка также сильно пострадала. Передняя часть авто полностью разбита, однако водитель уцелел.
Сотрудники полиции устанавливают все детали случившегося.
Ранее водитель грузовика врезался в полицейский автомобиль в Ростовской области.