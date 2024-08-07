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В Ростовской области автомобиль протаранил мотоцикл с двумя подростками

В Ростовской области автомобиль протаранил мотоцикл с парнями

7 августа 2024, 10:00
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
В Ростовской области автомобиль протаранил мотоцикл с двумя подростками
На трассе в Ростовской области легковой автомобиль снес мотоцикл, на котором ехали два молодых человека, сообщает региональное УГИБДД.

Ночью 6 августа на трассе Каменского района Ростовской области произошло серьезное ДТП. 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-21104 двигался по автодороге и достиг питбайка Kayo 150. Автомобилист не рассчитал безопасное расстояние до мотоцикла и на большой скорости влетел в него.

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На двухколесном транспорте находились юноши 16 и 18 лет. Оба получили травмы и были доставлены в больницу. Отечественная легковушка также сильно пострадала. Передняя часть авто полностью разбита, однако водитель уцелел.

Сотрудники полиции устанавливают все детали случившегося.

Ранее водитель грузовика врезался в полицейский автомобиль в Ростовской области.

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