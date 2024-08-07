В Ростовской области спасли двойняшек, брошенных матерью

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Две девочки родились доношенными, но очень маленькими. Мать от них отказалась и оставила в больнице.
«Та, что меньше, родилась первой, но ей понадобилось чуть больше времени и нашего внимания, чтоб научиться самостоятельно дышать и глотать», — сказано в сообщении.
Отмечается, что удалось вылечить двух девочек и оказать необходимую помощь. Сотрудники выразили надежду, что детей удочерят.
Ранее власти рассказали, почему женщины в Ростовской области не хотят рожать.
Кроме того, жители региона стали чаще рожать по трое и более детей.