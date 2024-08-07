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В Ростовской области спасли двойняшек, брошенных матерью

В Ростовской области спасли двойняшек, брошенных матерью

7 августа 2024, 05:50
Фото: 1MI
В Ростовской области оказали помощь двум детям, которых оставила мать, сообщает в Telegram «Перинатальный центр РО».

Две девочки родились доношенными, но очень маленькими. Мать от них отказалась и оставила в больнице.

«Та, что меньше, родилась первой, но ей понадобилось чуть больше времени и нашего внимания, чтоб научиться самостоятельно дышать и глотать», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что удалось вылечить двух девочек и оказать необходимую помощь. Сотрудники выразили надежду, что детей удочерят.

Ранее власти рассказали, почему женщины в Ростовской области не хотят рожать.

Кроме того, жители региона стали чаще рожать по трое и более детей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Больница
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