В школах в Ростовской области не будет линеек 1 сентября

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
1 сентября в Ростовской области не состоятся школьные линейки. Мероприятия не просто отменили, а перенесли. Так, первый день сентября выпал на воскресенье, поэтому считается выходным. Все торжественные линейки в школах пройдут в понедельник, 2 сентября.
Таким образом, у школьников появится еще один день летних каникул.
Ранее власти в Ростове-на-Дону назвали районы с самыми переполненными школами. Подробнее о проблеме и путях ее решениях в материале RostovGazeta.
До этого донские родители рассказали, что откладывают сборы детей в школу до последнего. Всему виной слишком высокие цены.