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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В Ростовской области не будет линеек 1 сентября

В школах в Ростовской области не будет линеек 1 сентября

7 августа 2024, 09:33
Фото: freepik
В Ростовской области не будет линеек 1 сентября
Торжественные линейки в честь Дня знаний во всех школах Ростовской области состоятся не 1, а 2 сентября, сообщили региональные власти.

1 сентября в Ростовской области не состоятся школьные линейки. Мероприятия не просто отменили, а перенесли. Так, первый день сентября выпал на воскресенье, поэтому считается выходным. Все торжественные линейки в школах пройдут в понедельник, 2 сентября.

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Таким образом, у школьников появится еще один день летних каникул.

Ранее власти в Ростове-на-Дону назвали районы с самыми переполненными школами. Подробнее о проблеме и путях ее решениях в материале RostovGazeta.

До этого донские родители рассказали, что откладывают сборы детей в школу до последнего. Всему виной слишком высокие цены.

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