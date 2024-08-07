В школах в Ростовской области не будет линеек 1 сентября

1 сентября в Ростовской области не состоятся школьные линейки. Мероприятия не просто отменили, а перенесли. Так, первый день сентября выпал на воскресенье, поэтому считается выходным. Все торжественные линейки в школах пройдут в понедельник, 2 сентября.