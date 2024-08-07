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Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Во всех школах Ростовской области продлят каникулы

Во всех школах Ростовской области продлили летние каникулы

7 августа 2024, 08:15
Фото: Unsplash
Во всех школах Ростовской области продлят каникулы

Летние каникулы в Ростовской области продлили на один день

Во всех образовательных учреждениях Ростовской области продлили летние каникулы до 2 сентября, сообщили в региональном правительстве.

В этом году донские школьники отправятся в образовательные учреждения на день позже. Так как 1 сентября выпало на воскресенье, то оно станет официальным выходным днем. В связи с этим все торжественные мероприятия и сама учеба начнутся в понедельник, 2 сентября.

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Напомним, что в регионе уже во всю идет подготовка к 1 сентября. В Ростове-на-Дону планируют открыть сразу три новые школы. В них сможет обучаться более 3,5 тысячи воспитанников.

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