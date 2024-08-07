ВТБ обозначил стратегию развития



Прозвучали на конференции и более амбициозные планы, которые направлены на увеличение количества активных клиентов в целом по стране до 35 млн человек.



Как отметил спикер мероприятия, единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытия» — вице-президент Юрий Авдеев, задача банка на сегодня стать ближе ко всем категориям граждан, как к молодежи, так и к людям пенсионного возраста. Именно поэтому ВТБ регулярно открывает новые отделения в регионе, расширяя зону своего влияния.



— У банка новая стратегия и рассчитана она до 2026 года. Все трансформации идут в рамках тех ориентиров, которые банк для себя обозначил. В настоящее время на территории Ростовской области ВТБ представлен 43 отделениями в различных городах и населенных пунктах региона. Недавно был открыт «легкий» офис в Белой Калитве, а на днях 43й офис ВТБ появился в Гуково. Более 40 тысяч компаний и более 500 тысяч жителей Ростовской области являются клиентами нашего банка. Среди них 49 тысяч пенсионеров и 7,5 тысяч организаций-партнеров по зарплатным проектам, — пояснил Юрий Авдеев.



Что касается операций по кредитам, то по словам Юрия Авдеева, кредиты наличными уступили место автокредитам и кредитным картам. За 6 месяцев текущего года, розничные клиенты ВТБ в Ростовской области оформили потребительских кредитов (ипотека, автокредиты и кредиты наличными) на сумму более 48 млрд рублей. Это на 84% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



— Активный рост спроса наблюдается на кредитные карты. Данная тенденция может объясняться повышением финансовой грамотности населения. В целом, по итогам января-июня 2024 года розничный кредитный портфель банка в Ростовской области вырос на 19% до 149 млрд рублей, — добавил единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытия» — вице-президент.



Затронул Юрий Авдеев на конференции и вопрос ипотеки. По мнению банковских аналитиков, спрос на ипотеку смещается в пользу адресных льготных программ.



Так, по итогам первого полугодия ипотека оставалась драйвером рынка потребительского кредитования. С начала года клиенты ВТБ в Ростовской области оформили 3,6 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 15 млрд рублей, рост к показателям прошлого года составил +12% в денежном выражении и +10% в количественном.



— Во втором полугодии 2024 года мы ожидаем замедление темпов ипотечного кредитования из-за сворачивания программ субсидирования ставок. Тем временем, с момента действия обновленной «семейной» ипотеки в ВТБ в Ростовской области поступило 375 заявок, что составляет примерно 25% от общего объема и по некоторым из них уже проведены сделки. По нашим прогнозам, спрос на новую «семейную» ипотеку будет сопоставим со спросом, который мы наблюдали по старой программе семейной ипотеки, — сообщил Юрий Авдеев.



Представитель банка подчеркнул, что благодаря повышению финансовой грамотности населения, свободные средства сегодня охотнее идут на вклады, а не на досрочное погашение кредитов.



— Клиенты, особенно получившие кредиты на льготных условиях, все чаще отказываются от досрочного погашения кредита, размещая свободные средства на депозитах и накопительных счетах, — сказал Юрий Авдеев.



Добавим, что в настоящий момент банк ВТБ представлен во всех сегментах бизнеса. Это и розничный бизнес, средний и малый бизнес, а также корпоративный бизнес. Основное внимание банк удаляет розничному сегменту, желая охватить 100 млн жителей России. Что касается нашего региона, то согласно стратегическим целям ВТБ, банк планирует до 2026 года прирасти по количеству розничных клиентов на Дону, то есть каждого третьего жителя региона сделать своим клиентом.