Заслуженный врач РФ Осипов назвал первые признаки алкоголизма

«Первым признаком является желание много выпить, опьянеть. Дальше — привычка снимать напряжение алкоголем при возникновении любых ситуаций. Кроме того, меняется поведение при употреблении спиртного: человек становится шумным, громко и много говорит», — пояснил главврач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».