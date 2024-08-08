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Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Азиатская саранча угрожает уничтожить все растения в Ростовской области

Азиатская саранча угрожает уничтожить все растения в Ростовской области

8 августа 2024, 06:41
Фото: donland.ru
Азиатская саранча угрожает уничтожить все растения в Ростовской области
Азиатская саранча всеядна и потому может уничтожить все растения в регионе, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский агроном Михаил Жарунов.

Как объясняет агроном, азиатскую саранчу фермеры и дачники в Ростовской области не любят за ее прожорливость.

«Когда саранча сбивается в стадо, остановить ее сложно. Проблема еще в том, что азиатская саранча не будет тратить время на поиски подходящей пищи — она ест все, что растет из земли», — замечает эксперт.

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Особенно вредителю, по словам агронома, нравятся зерновые и плодово-овощные культуры, табак. Не побрезгует саранча даже полевым разнотравьем, зарослями камыша, древесной и кустарниковой листвой или дачными цветами.

Ранее RostovGazeta писала о том, что раннее нашествие марокканской саранчи угрожает Ростовской области.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Саранча#Азиатская саранча
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