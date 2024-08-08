Азиатская саранча угрожает уничтожить все растения в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Как объясняет агроном, азиатскую саранчу фермеры и дачники в Ростовской области не любят за ее прожорливость.
«Когда саранча сбивается в стадо, остановить ее сложно. Проблема еще в том, что азиатская саранча не будет тратить время на поиски подходящей пищи — она ест все, что растет из земли», — замечает эксперт.
Особенно вредителю, по словам агронома, нравятся зерновые и плодово-овощные культуры, табак. Не побрезгует саранча даже полевым разнотравьем, зарослями камыша, древесной и кустарниковой листвой или дачными цветами.
Ранее RostovGazeta писала о том, что раннее нашествие марокканской саранчи угрожает Ростовской области.