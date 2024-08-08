Без него — ничего не будет: какие проблемы есть у станкостроения в Ростовской области

Так, на исследовательские и опытно-конструкторские работы, расчёты, испытания и подбор материалов для строительства завода может уйти около 100 миллионов рублей. Возведение цеха обойдётся в сумму около 200 миллионов. Ещё 300 миллионов уйдёт на технику: печи, токарные, фрезерные станки. В сумму больше 50 миллионов рублей обойдутся материалы и комплектующие для будущих станков и создание склада. Чтобы окупить эти затраты, понадобится около пяти лет.