Без него — ничего не будет: какие проблемы есть у станкостроения в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
По словам гендиректора пензенского предприятия «СтанкоМашСтрой» Олега Кочеткова, для открытия станкостроительного предприятия необходимо минимум три миллиарда рублей. Осилить такую сумму способны единицы. Хотя отрасль существует уже больше века, её развитие активно идёт по всем направлениям. Отечественные предприятия за прогрессом поспевают отнюдь не всегда.
«То, на какую глубину мы провалились за последние 30 лет в станкостроительной отрасли, конечно же говорит о том, что нам нужно наверстывать упущенное, что называется семимильными шагами», — говорит Дмитрий Курочкин, вице-президент Торгово-промышленной палаты России.
В прошлом году в России изготовили почти 48 тысяч станков и реализовали товара на 67 миллиардов рублей. Это в полтора раза больше, чем в 2022 году, и в три раза больше, чем семь лет назад.
При этом не сокращаются и объёмы импорта. В прошлом году Россия купила 60 тысяч станков. За пять лет объём ввоза в штуках вырос в два раза.
Основа станка — станина. На неё крепятся все остальные узлы и агрегаты. В отдельном цеху её отливают из чугуна, а потом состаривают. Сразу после литья в металле много внутреннего напряжения. Его необходимо снять, чтобы вибрации не влияли на точность работы изделия. Естественное старение может занять полгода, а искусственное — 28 часов.
Станину отправляют в печь и выставляют температуру в 1000 градусов. Чтобы нагреть несколько сотен килограммов металла до таких значений, нужно очень много электричества. Плата за него — едва ли не главная статья расходов предприятия. Себестоимость килограмма станины — двести рублей, вместе с сырьём, зарплатами, операционными расходами. При этом треть от этой суммы — плата за электричество.
Следующий этап — фрезеровка. Затем идёт обработка ответственных поверхностей. На них воздействуют токами высокой частоты и шлифуют.
Параллельно изготавливают другие элементы. Главный из них — шпиндель. Это рабочий вал станка. Отпиливают заготовку, превращают её в деталь и доводят до совершенства. В токарном станке около трёх тысяч деталей. Все они проходят контроль качества. Финальный этап — на станине узлы собирают в готовый аппарат.
В процессе обязательно проверяют плоскость и прямолинейность всех поверхностей. Работа настолько точная, что, по словам экспертов, напоминает настройку рояля.
В Торгово-промышленной палате отмечают, что главной проблемой станкостроения в России является нехватка инвестиций. Также предприятиям не хватает профессиональных рабочих рук и оснащения.
«Во многом требуется радикальное переоснащение парка станков, инструментов, оборудования. Очень серьезно стоят проблемы кадров, причем на всех уровнях. Высококвалифицированных специалистов и скажем там наставников, которые могли бы обучить новые поколения. Хотя мы понимаем, что нельзя пробежать да два-три года то, что должно развиваться в течение десятилетий, тем не менее сегодня вопрос ставится именно так», — говорит Дмитрий Курочкин, вице-президент Торгово-промышленной палаты России.
Как уже отмечалось выше, для возведения станкостроительного завода нужно много денег. Ими оперируют либо предприятия с уже развитым производством в смежных сферах, либо те, кому удалось получить поддержку инвесторов.
Так, на исследовательские и опытно-конструкторские работы, расчёты, испытания и подбор материалов для строительства завода может уйти около 100 миллионов рублей. Возведение цеха обойдётся в сумму около 200 миллионов. Ещё 300 миллионов уйдёт на технику: печи, токарные, фрезерные станки. В сумму больше 50 миллионов рублей обойдутся материалы и комплектующие для будущих станков и создание склада. Чтобы окупить эти затраты, понадобится около пяти лет.
Российская экономика сильно перегрета: спрос растёт быстрее предложения. Основные мощности рекордно загружены. При этом у 40% предприятий большая часть оборудования устарела.
Острее всего дефицит мощностей наблюдается в производстве транспорта, мебели, электрооборудования и добыче полезных ископаемых.
«Мы стараемся объединять усилия органов власти, профильных министерств и ведомств, делового сообщества, наших региональных палат, деловых объединений ассоциаций потому что это комплексная работа. Несмотря на то, что многие предприятия заявляют об отсутствии аналогов по конкретным позициям, наши эксперты показывают, что такие аналоги есть. И мы добиваемся, чтобы при реализации проектов использовалась именно наше отечественное оборудование, наши станки», — отмечает Дмитрий Курочкин, вице-президент Торгово-промышленной палаты России.
Чтобы предприятия могли нарастить выпуск, им нужно обновлять и поддерживать мощности. На поддержку отрасли в ближайшие шесть лет обещают потратить около 300 миллиардов рублей и открыть более 70 станкостроительных производств.
В Ростовской области существуют сразу несколько станкостроительных предприятий разной направленности.
Например, одним из крупнейших станкостроительных производств региона является Gorelovskiy. Компания занимается разработкой и внедрением ЧПУ станков и другого «умного» оборудования. Предприятие располагается в Аксайском районе. Руководит им предприниматель Владимир Гореловский. В доступных источниках данных о финансовых оборотах компании нет.
Другой крупный игрок на рынке — Сальский завод «ПРЕССКОМПЛЕКТ». Предприятие существует уже девять лет и производит прессы на базе чугунной литой станины для вырубки, пробивки, гибки, не глубокой вытяжки и других холодноштамповочных операций. Руководит компанией бизнесмен Павел Кузьминов. Денежные обороты у завода сравнительно невысокие. В прошлом году доходы предприятия составили лишь 6,5 миллиона рублей.
Гораздо большие денежные обороты имеет Каменский станкостроительный завод «Твайт». Основой для создания предприятия послужила база тепловозостроительного завода. Компанией руководит предприниматель Сергей Мирошниченко. По итогам прошлого года, доходы завода составили 76,6 миллиона рублей.
Есть в Ростовской области и обанкротившиеся станкостроительные производства. В качестве примера можно привести азовский «СП Донпрессмаш». Завод занимался производством высокоточного прессового оборудования для переработки листового материала. Компания просуществовала 11 лет и закрылась в 2021 году в связи с банкротством.
Обанкротилась и ростовская станкостроительная компания «4АКБ-ЮГ». Когда-то предприятие было одним из крупнейших производителей промышленного и автосервисного оборудования. Помимо собственного производства она поставляла технику для ремонтных работ и технического обслуживания ведущих мировых производителей. Закрылось производство в августе 2022 года.