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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Стоимость билетов на поезд из Ростова до Анапы выросла до 47 тыс рублей

Билеты на поезд из Ростова до Анапы подорожали до 47 тысяч рублей

8 августа 2024, 10:27
Фото: rostovgazeta.ru
Стоимость билетов на поезд из Ростова до Анапы выросла до 47 тыс рублей
Поездка на поезде из Ростова-на-Дону до Анапы в августе может обойтись в десятки тысяч рублей, следует из данных сервиса Tutu.

На август есть большое количество поездов, которые ездят в этом направлении. Однако билетов на них практически не осталось в продаже.

Один из самых дорогих билетов стоит 47 тысяч рублей. Это вагон класса Люкс, в который можно приобрести билеты, только если выкупить все купе.

Здесь есть душ, биотуалет, набор путешественника (влажные салфетки, расческа и т. п.). В вагоне разрешено бесплатно провозить мелких домашних животных.

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В плацкартном вагоне отправиться к морю всей семьей не получится, доступны к покупке только одно-два места на весь вагон, а то и целый поезд. Стоимость билета около двух тысяч рублей. В купе мест практически нет.

Билеты все еще есть в вагоны СВ выйдет в 10 тысяч рублей. Это спальный вагон повышенной комфортности с двухместными купе. Предусмотрены кондиционер и питание. Разрешено провозить мелких домашних животных или одну крупную собаку. Для провоза животных необходимо выкупить купе целиком без дополнительной платы за питомца

Всего в пути придется провести около семи часов.

Добавим, что до Сочи из Ростова в среднем поездка составляет 13 часов. Места в плацкарте начинаются от 2,5 тысячи рублей, но билеты на август практически выкуплены, можно найти лишь единичные места.

Что касается вагона СВ, то в этом случае места, которые есть в продаже, стоят от 9 тысяч до 17 тысяч рублей.

Ранее ростовчанка сэкономила на билетах на концерт и потеряла 200 тысяч рублей.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Поезд#Анапа#Билеты#Стоимость
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