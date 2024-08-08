Билеты на поезд из Ростова до Анапы подорожали до 47 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
На август есть большое количество поездов, которые ездят в этом направлении. Однако билетов на них практически не осталось в продаже.
Один из самых дорогих билетов стоит 47 тысяч рублей. Это вагон класса Люкс, в который можно приобрести билеты, только если выкупить все купе.
Здесь есть душ, биотуалет, набор путешественника (влажные салфетки, расческа и т. п.). В вагоне разрешено бесплатно провозить мелких домашних животных.
В плацкартном вагоне отправиться к морю всей семьей не получится, доступны к покупке только одно-два места на весь вагон, а то и целый поезд. Стоимость билета около двух тысяч рублей. В купе мест практически нет.
Билеты все еще есть в вагоны СВ выйдет в 10 тысяч рублей. Это спальный вагон повышенной комфортности с двухместными купе. Предусмотрены кондиционер и питание. Разрешено провозить мелких домашних животных или одну крупную собаку. Для провоза животных необходимо выкупить купе целиком без дополнительной платы за питомца
Всего в пути придется провести около семи часов.
Добавим, что до Сочи из Ростова в среднем поездка составляет 13 часов. Места в плацкарте начинаются от 2,5 тысячи рублей, но билеты на август практически выкуплены, можно найти лишь единичные места.
Что касается вагона СВ, то в этом случае места, которые есть в продаже, стоят от 9 тысяч до 17 тысяч рублей.
Ранее ростовчанка сэкономила на билетах на концерт и потеряла 200 тысяч рублей.