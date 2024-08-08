Биолог предупредил, что Ростовская область может остаться без подсолнечника

«На корзинках начинают появляться мягкие коричневые пятна, которые распространяются по плодоносной области растения и вызывают ее гниение. У семян нарушается процесс питания, они останавливаются в развитии. Семечки с таких подсолнухов будут мягкие, мелкие и горькие — в производство и на продажу их не допустят», — рассказывает эксперт.