Биолог предупредил, что Ростовская область может остаться без подсолнечника

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Как объясняет Татьяна Юрченко, слишком жаркая и сухая погода в период созревания подсолнечника, способствует развитию особого заболевания, вызванного грибком из рода ризоспорус.
«На корзинках начинают появляться мягкие коричневые пятна, которые распространяются по плодоносной области растения и вызывают ее гниение. У семян нарушается процесс питания, они останавливаются в развитии. Семечки с таких подсолнухов будут мягкие, мелкие и горькие — в производство и на продажу их не допустят», — рассказывает эксперт.
Сухая гниль может поразить почти половину всего подсолнечника в регионе, добавляет биолог, если с ней не бороться.
«Нужно внимательно осмотреть корзинки подсолнечника и сжечь все пораженные растения, а оставшиеся обработать специальными химическими удобрениями», — советует Татьяна Юрченко.
Биолог добавляет, что грибок может снизить урожайность подсолнечника почти на 20%. При этом заболевание устойчиво к низким температурам и поражает практически все сорта подсолнечника.
Ранее RostovGazeta писала о том, что урожаю подсолнечника в Ростовской области угрожает гибель из-за опасного грибка.