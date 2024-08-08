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Биолог предупредил, что Ростовская область может остаться без подсолнечника

Биолог предупредил, что Ростовская область может остаться без подсолнечника

8 августа 2024, 10:18
Фото: 1MI
Биолог предупредил, что Ростовская область может остаться без подсолнечника
Засушливая погода привела к развитию грибка, вызывающего гниение корзинок с семенами у подсолнечника, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский биолог Татьяна Юрченко.

Как объясняет Татьяна Юрченко, слишком жаркая и сухая погода в период созревания подсолнечника, способствует развитию особого заболевания, вызванного грибком из рода ризоспорус.

«На корзинках начинают появляться мягкие коричневые пятна, которые распространяются по плодоносной области растения и вызывают ее гниение. У семян нарушается процесс питания, они останавливаются в развитии. Семечки с таких подсолнухов будут мягкие, мелкие и горькие — в производство и на продажу их не допустят», — рассказывает эксперт.

Сухая гниль может поразить почти половину всего подсолнечника в регионе, добавляет биолог, если с ней не бороться.

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«Нужно внимательно осмотреть корзинки подсолнечника и сжечь все пораженные растения, а оставшиеся обработать специальными химическими удобрениями», — советует Татьяна Юрченко.

Биолог добавляет, что грибок может снизить урожайность подсолнечника почти на 20%. При этом заболевание устойчиво к низким температурам и поражает практически все сорта подсолнечника.

Ранее RostovGazeta писала о том, что урожаю подсолнечника в Ростовской области угрожает гибель из-за опасного грибка.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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