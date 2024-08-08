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Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

COVID-19 изменился: врач рассказал ростовчанам, к чему приготовиться осенью 2024 года

COVID-19 изменился: врач рассказал ростовчанам, к чему приготовиться осенью 2024 года

8 августа 2024, 10:37
Фото: Изображение Midjourney
COVID-19 изменился: врач рассказал ростовчанам, к чему приготовиться осенью 2024 года

Врач рассказал ростовчанам, к чему приготовиться из-за изменившегося COVID-19

COVID-19 изменился кардинально — он мутировал до простого ОРВИ, сообщили RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

По сведениям оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, заболеваемость коронавирусом в России выросла за неделю. Однако ростовские медики уверены, что паниковать из-за этого не стоит.

«В Ростовской области рост числа пациентов с коронавирусом не наблюдается. Да и в целом, колебания не значительны», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Доктор уточняет, что в ростовской поликлинике в июле было выявлено лишь четыре случая пациентов с COVID-19, и пока один — в августе.

«Нужно обязательно сказать, что коронавирус видоизменился до простого ОРВИ. Пневмоний сейчас нет совсем. Пытались мы одного пациента отправить в стационар, подозревая пневмонию. Но она не подтвердилась, человек успешно вылечился дома», — констатирует врач.
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Собеседник объясняет, что в Ростовской области циркулирует несколько десятков всевозможных вирусов, которые могут вызывать поражения дыхательных путей. Но из них чаще всего встречаются лишь 20-30. Теперь в этот список добавился коронавирус.

«Более того, коронавирусы у нас были и раньше. Они фигурировали в перечне вирусов, циркулирующих в холодный сезон. Люди болели ими, но COVID-19 никак не выделялся от остальных», — объясняет эксперт.

И хотя ситуация с коронавирусом опасности не представляет, ростовские медики добавляют, что со снижением болезненной силы COVID-19 стали появляться тяжелые формы гриппа.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове началась подготовка к вакцинации от гриппа.

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