COVID-19 изменился: врач рассказал ростовчанам, к чему приготовиться осенью 2024 года

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
По сведениям оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, заболеваемость коронавирусом в России выросла за неделю. Однако ростовские медики уверены, что паниковать из-за этого не стоит.
«В Ростовской области рост числа пациентов с коронавирусом не наблюдается. Да и в целом, колебания не значительны», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктор уточняет, что в ростовской поликлинике в июле было выявлено лишь четыре случая пациентов с COVID-19, и пока один — в августе.
«Нужно обязательно сказать, что коронавирус видоизменился до простого ОРВИ. Пневмоний сейчас нет совсем. Пытались мы одного пациента отправить в стационар, подозревая пневмонию. Но она не подтвердилась, человек успешно вылечился дома», — констатирует врач.
Собеседник объясняет, что в Ростовской области циркулирует несколько десятков всевозможных вирусов, которые могут вызывать поражения дыхательных путей. Но из них чаще всего встречаются лишь 20-30. Теперь в этот список добавился коронавирус.
«Более того, коронавирусы у нас были и раньше. Они фигурировали в перечне вирусов, циркулирующих в холодный сезон. Люди болели ими, но COVID-19 никак не выделялся от остальных», — объясняет эксперт.
И хотя ситуация с коронавирусом опасности не представляет, ростовские медики добавляют, что со снижением болезненной силы COVID-19 стали появляться тяжелые формы гриппа.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове началась подготовка к вакцинации от гриппа.