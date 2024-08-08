«Детей лишили радостных эмоций»: ростовчане пожаловались на закрытый бассейн в парке

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
В единственном детском парке Ростова имени Вити Черевичкина бассейн для детворы закрыт.
«Сколько не приходили летом в парк, детский бассейн не работает. Дети расстраиваются, привыкли же плескаться тут», — жалуются жители города.
Собеседники добавляют, что обращались с этим вопросом и к руководству парка, и в районную администрацию, но выяснить ничего не получилось.
«Разве что один из сотрудников парка признался, что якобы сгорел двигатель. А чтобы его починить, дескать, нужно более ста тысяч рублей», — делятся информацией горожане.
В парке Вити Черевичкина затруднились объяснить, почему бассейн не работает все лето.
«По техническим причинам бассейн требует ремонта. Поэтому не работает в этом году», — подчеркнули в парке.
В администрации Пролетарского района сказали, что этот вопрос находится в компетенции Управления культуры Ростова. Но в Управлении отказались говорить с корреспондентом, требуя направить официальный запрос городским властям.
Редакция направила запрос в администрацию Ростова. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане начали массово скупать бассейны.