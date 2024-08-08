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Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

«Детей лишили радостных эмоций»: ростовчане пожаловались на закрытый бассейн в парке

«Детей лишили радостных эмоций»: ростовчане пожаловались на закрытый бассейн в парке

8 августа 2024, 06:31
Фото: Читатель / rostovgazeta.ru
«Детей лишили радостных эмоций»: ростовчане пожаловались на закрытый бассейн в парке

Ростовчане пожаловались на неработающий бассейн для детворы в парке

В редакцию RostovGazeta обратились ростовчане. Люди жалуются на неработающий летом бассейн для детворы в парке имени Вити Черевичкина.

В единственном детском парке Ростова имени Вити Черевичкина бассейн для детворы закрыт.

«Сколько не приходили летом в парк, детский бассейн не работает. Дети расстраиваются, привыкли же плескаться тут», — жалуются жители города.

Собеседники добавляют, что обращались с этим вопросом и к руководству парка, и в районную администрацию, но выяснить ничего не получилось.

«Разве что один из сотрудников парка признался, что якобы сгорел двигатель. А чтобы его починить, дескать, нужно более ста тысяч рублей», — делятся информацией горожане.
В парке имени Вити Черевичкина в июне открыли детский бассейн
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Фото: Читатель / rostovgazeta.ru

В парке Вити Черевичкина затруднились объяснить, почему бассейн не работает все лето.

«По техническим причинам бассейн требует ремонта. Поэтому не работает в этом году», — подчеркнули в парке.

В администрации Пролетарского района сказали, что этот вопрос находится в компетенции Управления культуры Ростова. Но в Управлении отказались говорить с корреспондентом, требуя направить официальный запрос городским властям.

Редакция направила запрос в администрацию Ростова. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане начали массово скупать бассейны.

Бассейны начали массово скупать в Ростове-на-Дону
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#Дарья Демидова#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Бассейн#Ростов#Лето#Парк имени Вити Черевичкина#Ремонт бассейна
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