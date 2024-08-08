Донской губернатор Голубев предложил изымать земли для застройки

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Во время заседания губернатор предложил вице-премьеру страны Марату Хуснуллину внести изменения в Земельный кодекс. Речь идет о том, чтобы изымать земельные участки для возведения соцобъектов.
Глава области пояснил, что это откроет возможность для возведения на участках образовательных учреждений, таких как школы и детские сады. По его словам, в настоящее время Земельный кодекс разрешает изъятие земель только для строительства дорог и инженерной инфраструктуры.
Хуснуллин дал поручение профильным структурам заняться проработкой этой инициативы.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону изымут три аварийных здания под снос.
Кроме того, появилась информация, что власти будут изымать гаражи из-за строительства дороги в донской столице.