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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Донской губернатор Голубев предложил изымать земли для застройки

Донской губернатор Голубев предложил изымать земли для застройки

8 августа 2024, 13:34
Фото: donland.ru
Донской губернатор Голубев предложил изымать земли для застройки

Губернатор Ростовской области предложил изымать землю для детсадов и школ

Глава Ростовской области Василий Голубев высказал инициативу разрешить изымать землю для дальнейшего строительства, сообщили в правительстве региона.

Во время заседания губернатор предложил вице-премьеру страны Марату Хуснуллину внести изменения в Земельный кодекс. Речь идет о том, чтобы изымать земельные участки для возведения соцобъектов.

Глава области пояснил, что это откроет возможность для возведения на участках образовательных учреждений, таких как школы и детские сады. По его словам, в настоящее время Земельный кодекс разрешает изъятие земель только для строительства дорог и инженерной инфраструктуры.

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Хуснуллин дал поручение профильным структурам заняться проработкой этой инициативы.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону изымут три аварийных здания под снос.

Кроме того, появилась информация, что власти будут изымать гаражи из-за строительства дороги в донской столице.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Соцобъекты#Земельный кодекс
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