Эколог Зайчиков объяснил появление смерча над морем в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Напомним, что жители региона заметили смерч над Азовским морем. Многие поразились, что разрушительный атмосферный вихрь наблюдался в Ростовской области.
«Над морем смерч появляется чаще, чем на суше. А все потому, что над водой больше разница температур, сильнее давление. Над сушей смерч нередко просто распадается», — отмечает Андрей Зайчиков.
По словам собеседника, существуют два мнения о причинах появления смерча на Дону.
«С одной стороны обсуждаются варианты климатического воздействия стран. Но с другой, после двухлетнего перерыва пандемии усилилось антропогенное воздействие на окружающую среду. В воздухе появились дополнительные загрязняющие компоненты. А это, в свою очередь, серьезно влияет на перемещение атмосферных фронтов», — резюмирует эколог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что горожане увидели торнадо в Ростове.