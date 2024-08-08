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Published Сегодня, 07:11

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Updated Сегодня, 07:24

Эколог Зайчиков объяснил появление смерча над морем в Ростовской области

Эколог Зайчиков объяснил появление смерча над морем в Ростовской области

8 августа 2024, 07:11
Фото: Pxhere / для иллюстрации
Эколог Зайчиков объяснил появление смерча над морем в Ростовской области
Смерчи в этом году впервые появились не только в Ростовской области, но и в центральной полосе России. Возникает смерч на границе разницы давлений. А вызывает его сильное перемещение атмосферных фронтов, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.

Напомним, что жители региона заметили смерч над Азовским морем. Многие поразились, что разрушительный атмосферный вихрь наблюдался в Ростовской области.

«Над морем смерч появляется чаще, чем на суше. А все потому, что над водой больше разница температур, сильнее давление. Над сушей смерч нередко просто распадается», — отмечает Андрей Зайчиков.
В Ростовской области заметили смерч над Азовским морем
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По словам собеседника, существуют два мнения о причинах появления смерча на Дону.

«С одной стороны обсуждаются варианты климатического воздействия стран. Но с другой, после двухлетнего перерыва пандемии усилилось антропогенное воздействие на окружающую среду. В воздухе появились дополнительные загрязняющие компоненты. А это, в свою очередь, серьезно влияет на перемещение атмосферных фронтов», — резюмирует эколог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что горожане увидели торнадо в Ростове.

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#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Климат#Ростов#Смерч#Загрязнение#Давление#Атмосферные фронты#Антропогенное воздействие
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