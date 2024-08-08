Эколог Зайчиков объяснил появление смерча над морем в Ростовской области

Смерчи в этом году впервые появились не только в Ростовской области, но и в центральной полосе России. Возникает смерч на границе разницы давлений. А вызывает его сильное перемещение атмосферных фронтов, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.

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