Эксперт рассказал, стоит ли ростовчанам ждать обвала курса доллара

Экономист, юрист-международник Дмитрий Семенов считает, что нет ничего, что бы привело к обвалу курса доллара или его взлету. Происходит динамичная перестройка рынка и подготовка к новым условиям. Ожидается, что ФРС понизит ставку. Каких-либо мировых кризисов и финансовых катастроф ждать не приходится.