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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Эксперт рассказал, стоит ли ростовчанам ждать обвала курса доллара

Эксперт рассказал, стоит ли ростовчанам ждать обвала курса доллара

8 августа 2024, 14:56
Фото: Unsplash / для иллюстрации
Эксперт рассказал, стоит ли ростовчанам ждать обвала курса доллара
В мире в начале августа произошел обвал бирж, что волнует многих россиян, в том числе жителей Ростовской области. Стоит ли им ждать снижения курса доллара, в материале RostovGazeta.

Обвалы бирж

В понедельник, 5 августа, японский фондовый индекс Nikkei обрушился на 14%. В него входили акции более 225 крупных организаций. Среди них — Honda, Mazda и Mitsubishi. Обвал японской биржи вызвал эффект домино и среди других: почти на 8,35% снизился основной индекс Тайваньской фондовой биржи TAIEX, индекс Borsa Istanbul 100 (BIST 100) упал на 6,72%.

Будет ли падение курса доллара

Экономист, юрист-международник Дмитрий Семенов считает, что нет ничего, что бы привело к обвалу курса доллара или его взлету. Происходит динамичная перестройка рынка и подготовка к новым условиям. Ожидается, что ФРС понизит ставку. Каких-либо мировых кризисов и финансовых катастроф ждать не приходится.

Курс доллара держится в рамках запланированного федерального бюджета.

«В условиях санкций российская экономика ориентируется очень хорошо, экспортно-импортные поставки и расчеты в валютах идут своим чередом. Поэтому нет предпосылок думать, о том, что может что-то произойти с курсом доллара и евро», — отметил эксперт.

Будет ли падение курса доллараБудет ли падение курса доллара
Будет ли падение курса доллара
Фото: Unsplash

Перспективы для мировых валют

Начальник отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев рассказал, что в краткосрочной перспективе значительных колебаний в курсах мировых валют ожидать не стоит, в том числе, по причине одновременного падения фондовых индексов на основных торговых площадках.

По его словам, в долгосрочной перспективе курсы валют будут изменяться под действием экономических причин, вызвавших текущую распродажу на фондовых рынках.

Ранее финансист объяснил, к чему готовиться ростовчанам из-за обвала фондового рынка.

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