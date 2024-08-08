Эксперт рассказал, стоит ли ростовчанам ждать обвала курса доллара

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
В понедельник, 5 августа, японский фондовый индекс Nikkei обрушился на 14%. В него входили акции более 225 крупных организаций. Среди них — Honda, Mazda и Mitsubishi. Обвал японской биржи вызвал эффект домино и среди других: почти на 8,35% снизился основной индекс Тайваньской фондовой биржи TAIEX, индекс Borsa Istanbul 100 (BIST 100) упал на 6,72%.
Экономист, юрист-международник Дмитрий Семенов считает, что нет ничего, что бы привело к обвалу курса доллара или его взлету. Происходит динамичная перестройка рынка и подготовка к новым условиям. Ожидается, что ФРС понизит ставку. Каких-либо мировых кризисов и финансовых катастроф ждать не приходится.
Курс доллара держится в рамках запланированного федерального бюджета.
«В условиях санкций российская экономика ориентируется очень хорошо, экспортно-импортные поставки и расчеты в валютах идут своим чередом. Поэтому нет предпосылок думать, о том, что может что-то произойти с курсом доллара и евро», — отметил эксперт.
Начальник отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев рассказал, что в краткосрочной перспективе значительных колебаний в курсах мировых валют ожидать не стоит, в том числе, по причине одновременного падения фондовых индексов на основных торговых площадках.
По его словам, в долгосрочной перспективе курсы валют будут изменяться под действием экономических причин, вызвавших текущую распродажу на фондовых рынках.
Ранее финансист объяснил, к чему готовиться ростовчанам из-за обвала фондового рынка.