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Published Сегодня, 08:21

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Глава администрации Таганрога Фатеев стал жертвой мошенников

Глава администрации Таганрога Фатеев стал жертвой мошенников

8 августа 2024, 08:21
Фото: Администрация Таганрога
Глава администрации Таганрога Фатеев стал жертвой мошенников
Мошенники от имени главы администрации Таганрога Андрея Фатеева вступают в переписку с жителями, сообщил градоначальник в Telegram.

Он рассказал, что участились случаи мошенничеств от его имени. Все это происходит в Интернете.

«Мошенники продолжают создавать фейковые аккаунты и вести переписку от моего имени в мессенджерах», — пожаловался Фатеев.

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Он попросил всех не вступать с аферистами в диалог и проверять информацию.

«Спасибо за предупреждение, нужно внимательно ко всему относиться», — заявили подписчики в комментариях.

Ранее стало известно, что бывшего полицейского будут судить в донском регионе за махинации на три миллиона рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Мошенники#Интернет#Фатеев#Происшествия
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