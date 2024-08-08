Глава администрации Таганрога Фатеев стал жертвой мошенников

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Он рассказал, что участились случаи мошенничеств от его имени. Все это происходит в Интернете.
«Мошенники продолжают создавать фейковые аккаунты и вести переписку от моего имени в мессенджерах», — пожаловался Фатеев.
Он попросил всех не вступать с аферистами в диалог и проверять информацию.
«Спасибо за предупреждение, нужно внимательно ко всему относиться», — заявили подписчики в комментариях.
Ранее стало известно, что бывшего полицейского будут судить в донском регионе за махинации на три миллиона рублей.
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