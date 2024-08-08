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У водителя каршеринга в Ростове нашли почти килограмм наркотиков

Грозит пожизненное: у водителя каршеринга в Ростове нашли почти килограмм наркотиков

8 августа 2024, 17:58
Фото: 1MI
У водителя каршеринга в Ростове нашли почти килограмм наркотиков

У водителя каршеринга в Ростове нашли почти килограмм наркотиков

В Ростове-на-Дону сотрудники УГИБДД обнаружили у водителя каршерингового автомобиля два пакета с наркотическими веществами, сообщает региональное МВД России.

При патрулировании дорог в Ростове-на-Дону сотрудники ГИБДД остановили арендованный автомобиль для проверки документов водителя. При осмотре транспорта был обнаружен пакет, в котором находилось два свертка с наркотиками. В общей сложности было изъято 800 граммов вещества под названием эфедрон.

Оперативники выяснили, что наркотики были куплены через Интернет. Дончанин приобрел его с целью распространения закладок по территории города.

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В данный момент на злоумышленника возбудили уголовное дело по признакам преступления части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Мужчине может грозить пожизненное заключение. Сейчас он заключен под стражу.

Ранее уроженку Ростова-на-Дону Марию Дапирку вернули в Россию после 10 лет заключения во Вьетнаме. Женщина была осуждена за контрабанду наркотиков.

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