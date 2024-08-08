Грозит пожизненное: у водителя каршеринга в Ростове нашли почти килограмм наркотиков

При патрулировании дорог в Ростове-на-Дону сотрудники ГИБДД остановили арендованный автомобиль для проверки документов водителя. При осмотре транспорта был обнаружен пакет, в котором находилось два свертка с наркотиками. В общей сложности было изъято 800 граммов вещества под названием эфедрон.