Магнитная буря в шесть баллов накроет Ростовскую область на сутки

Согласно данным, магнитная активность начнется днем 9 августа. Около 15.00 мск произойдет небольшое возмущение магнитосферы, однако позже оно перерастет в магнитную бурю уровня G2. Так, примерно с 18.00 до 00.00 ожидается постепенное увеличение мощности воздействия бури. В этот период она составит пять баллов из девяти возможных. Пик активности придется примерно на час ночи 10 августа. Сила бури дойдет до шести баллов или уровня G2. А продлится возбуждение вплоть до 17.00 мск.