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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Мощная магнитная буря накроет Ростовскую область на сутки

Магнитная буря в шесть баллов накроет Ростовскую область на сутки

8 августа 2024, 12:07
Фото: Unsplash
Мощная магнитная буря накроет Ростовскую область на сутки
В Ростовской области ожидается одна из самых длительных геомагнитных бурь за последнее время. Возбуждение магнитосферы продлится более суток. Прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно данным, магнитная активность начнется днем 9 августа. Около 15.00 мск произойдет небольшое возмущение магнитосферы, однако позже оно перерастет в магнитную бурю уровня G2. Так, примерно с 18.00 до 00.00 ожидается постепенное увеличение мощности воздействия бури. В этот период она составит пять баллов из девяти возможных. Пик активности придется примерно на час ночи 10 августа. Сила бури дойдет до шести баллов или уровня G2. А продлится возбуждение вплоть до 17.00 мск.

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Мощная магнитная буря накроет Ростовскую область на суткиМощная магнитная буря накроет Ростовскую область на сутки
Мощная магнитная буря накроет Ростовскую область на сутки
Фото: ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Лаборатория солнечной астрономии

Вероятность возникновения магнитного шторма — 45%. Так как буря может негативно повлиять на самочувствие дончан, в эти сутки необходимо больше уделять своего внимания здоровью. Рекомендуется минимизировать стресс, питаться полезной пищей и включать в свой распорядок дня небольшие физические нагрузки.

Ранее град размером с кулак выпал в донском регионе.

До этого Пушкинская в Ростове-на-Дону превратилась в бурлящий поток воды.

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