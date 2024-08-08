Магнитная буря в шесть баллов накроет Ростовскую область на сутки

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Согласно данным, магнитная активность начнется днем 9 августа. Около 15.00 мск произойдет небольшое возмущение магнитосферы, однако позже оно перерастет в магнитную бурю уровня G2. Так, примерно с 18.00 до 00.00 ожидается постепенное увеличение мощности воздействия бури. В этот период она составит пять баллов из девяти возможных. Пик активности придется примерно на час ночи 10 августа. Сила бури дойдет до шести баллов или уровня G2. А продлится возбуждение вплоть до 17.00 мск.
Вероятность возникновения магнитного шторма — 45%. Так как буря может негативно повлиять на самочувствие дончан, в эти сутки необходимо больше уделять своего внимания здоровью. Рекомендуется минимизировать стресс, питаться полезной пищей и включать в свой распорядок дня небольшие физические нагрузки.
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