Массовые нападения змей на людей зафиксированы в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
За семь месяце 2024 года в Ростовской области было зарегистрировано 57 случаев укусов змей. При этом 14 из них приходится на детей разных возрастов. Для сравнения стоит сказать, что за весь прошлый год пресмыкающиеся вредили дончанам в общей сложности 50 раз. Количество укусов выросло на 14%, однако текущий год еще не закончился.
Отметим, что смертельные случаи за этот период не были зафиксированы.
Ранее стало известно, что в донском регионе массово расплодились патогенные клещи.
А до этого в центре Ростова-на-Дону заметили трехметрового питона.