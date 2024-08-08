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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

В Ростовской области более 55 человек пострадали от укусов змей

Массовые нападения змей на людей зафиксированы в Ростовской области

8 августа 2024, 13:12
Фото: Unsplash
В Ростовской области более 55 человек пострадали от укусов змей

В Ростовской области более 55 человек пострадали от укусов змей

В этом году жители Ростовской области более 55 образ обращались в медицинские учреждения из-за укусов змей, сообщает «Дон 24» со ссылкой на статистику регионального Минздрава.

За семь месяце 2024 года в Ростовской области было зарегистрировано 57 случаев укусов змей. При этом 14 из них приходится на детей разных возрастов. Для сравнения стоит сказать, что за весь прошлый год пресмыкающиеся вредили дончанам в общей сложности 50 раз. Количество укусов выросло на 14%, однако текущий год еще не закончился.

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Отметим, что смертельные случаи за этот период не были зафиксированы.

Ранее стало известно, что в донском регионе массово расплодились патогенные клещи.

А до этого в центре Ростова-на-Дону заметили трехметрового питона.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Дети#Природа#Змеи в Ростовской области#Змеи#Взрослые#Укус#Дончанин#Опасный укус
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