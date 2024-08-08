Массовые нападения змей на людей зафиксированы в Ростовской области

За семь месяце 2024 года в Ростовской области было зарегистрировано 57 случаев укусов змей. При этом 14 из них приходится на детей разных возрастов. Для сравнения стоит сказать, что за весь прошлый год пресмыкающиеся вредили дончанам в общей сложности 50 раз. Количество укусов выросло на 14%, однако текущий год еще не закончился.