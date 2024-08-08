Массовое ДТП парализовало движение на М-4 под Ростовом в районе Платова

На М-4 «Дон» в Ростовской области образовалась пробка. Машины стоят рядом с аэропортом «Платов». В настоящий момент длина дорожного затора составляет 4,6 километра. Он начинается от самой воздушной гавани и доходит до поселка Новоперсиановка.