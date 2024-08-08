rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Ростовской области недалеко от Платова образовалась большая пробка

Массовое ДТП парализовало движение на М-4 под Ростовом в районе Платова

8 августа 2024, 15:58
Фото: 1MI
В Ростовской области недалеко от Платова образовалась большая пробка
В Ростовской области в районе аэропорта Платов автомобили застряли в большой пробке. Сведения размещены на «Яндекс Карте».

На М-4 «Дон» в Ростовской области образовалась пробка. Машины стоят рядом с аэропортом «Платов». В настоящий момент длина дорожного затора составляет 4,6 километра. Он начинается от самой воздушной гавани и доходит до поселка Новоперсиановка.

В Батайске автомобиль сбил 8-летнего ребенка прямо во дворе
Узнать подробнее

По информации Don Mash пробка выросла из-за массового ДТП. На трассе столкнулись сразу пять машин. На месте происшествия дежурит скорая помощь. Однако официальная информация пока не поступала.

Водителям рекомендуется ехать по альтернативному маршруту.

Ранее в донском регионе автомобиль снес мотоцикл с двумя парнями.

До этого водитель грузовика протаранил полицейский автомобиль в Ростовской области.

Читайте также:
Под Ростовом в районе аэропорта Платов возникла 22-километровая пробкаВ Таганроге четыре человека пострадали в ДТП с улетевшей в забор иномаркойДвижение на трассе М-4 в Ростовской области парализовало из-за сгоревшей фуры
#Регина Симакова#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Пробка#Аэропорт Платов#Автомобили#Затор на М-4#Водители#Парализовал движение#Затор
Подпишитесь
Ростовчане заявили о сработавшей системе ПВО 8 августа
Сегодня, 06:42
Азиатская саранча угрожает уничтожить все растения в Ростовской области
Сегодня, 06:41
«Детей лишили радостных эмоций»: ростовчане пожаловались на закрытый бассейн в парке
Сегодня, 06:31
«Голова от страха болит»: жители Ростовской области заявили о звуках взрывов
Сегодня, 06:25
В Ростовской области Kia сбила мать с годовалой дочерью
Сегодня, 05:38
Бастрыкину доложат о хостеле в Ростове, с опасными для людей постояльцами
Сегодня, 05:16