Массовое ДТП парализовало движение на М-4 под Ростовом в районе Платова

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
На М-4 «Дон» в Ростовской области образовалась пробка. Машины стоят рядом с аэропортом «Платов». В настоящий момент длина дорожного затора составляет 4,6 километра. Он начинается от самой воздушной гавани и доходит до поселка Новоперсиановка.
По информации Don Mash пробка выросла из-за массового ДТП. На трассе столкнулись сразу пять машин. На месте происшествия дежурит скорая помощь. Однако официальная информация пока не поступала.
Водителям рекомендуется ехать по альтернативному маршруту.
Ранее в донском регионе автомобиль снес мотоцикл с двумя парнями.
До этого водитель грузовика протаранил полицейский автомобиль в Ростовской области.