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Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Ни капли кофе: что еще можно выпить для бодрости

Ни капли кофе: что еще можно выпить для бодрости

8 августа 2024, 08:21
Фото: wikimedia.org
Ни капли кофе: что еще можно выпить для бодрости
Существует множество альтернатив кофе для поддержания бодрости и здоровья, пишет издание newia.ru.

Те, кто ищет замену кофе, могут открыть для себя другие напитки, которые подарят не только бодрость, но и здоровье.

Йерба мате

Йерба мате очень популярен в странах Латинской Америки и является классическим вариантом замены кофе. В нем есть кофеин, антиоксиданты и он благотворно влияет на пищеварение. Впрочем, его землистый и горьковатый вкус нравится далеко не всем.

Имбирный напиток с лимоном и медом

Сочетание этих трех компонентов не только радует вкусовые рецепторы, но и обладает множеством полезных свойств для здоровья. Он насыщен витаминами B, C и D, имеет противовоспалительные, детоксикационные и антиоксидантные свойства. Этот напиток один из самых рекомендуемых альтернатив… Однако кофеина в нем не содержится.

Матча чай

Еще одна альтернатива кофе. Тем не менее, стоит помнить, что содержание кофеина в нем может быть в два раза выше, чем в кофе.

Матча чайМатча чай
Матча чай
Фото: wikimedia.org
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Какао

Часто рассматривается как альтернатива кофе для детей, какао содержит теофиллин и теобромин, которые придают энергии организму. Но немного кофеина в нем все же есть. Однако многие добавляют в напитки с какао слишком много сахара, что делает эту замену не слишком полезной.

Цикорий

Напиток из цикория лишен кофеина, имеет вкус и аромат, схожие с кофе, что делает его отличной альтернативой. Кроме того, он предоставляет организму значительное количество клетчатки и пребиотиков.

Чай из яупона

Яупон — это растение, произрастающее в Северной Америке, обладающее противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Его энергетические характеристики сравнимы с кофе, но, несмотря на содержание кофеина, считается более полезным выбором.

Комбуча

За последние годы популярность комбучи значительно возросла, и этот напиток, получаемый в результате ферментации чая, становится все более популярным. Комбуча — это продукт с пробиотическими свойствами, обладающий антиоксидантным действием и особым вкусом.

Комбуча — чайный грибКомбуча — чайный гриб
Комбуча — чайный гриб
Фото: wikimedia.org
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Чай из солодки

Корень солодки способствует пищеварению, обладает противовоспалительными свойствами и не содержит кофеина. Однако многим не нравится его специфический вкус. Тем не менее, это очень здоровая замена для тех, кто хочет сократить потребление кофе.

Ройбуш

Этот травяной чай из Южной Африки богат кальцием, калием, железом и антиоксидантами. Он укрепляет иммунную систему, снижает кровяное давление и, в отличие от кофе, не содержит кофеина.

Масала чай

Это сочетание черного чая с различными специями гораздо более низким содержанием кофеина, чем в кофе, и обладает значительными антиоксидантными свойствами.

Масала чайМасала чай
Масала чай
Фото: wikimedia.org
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#Общество#Здоровье#Витамины#Кофе#Антиоксиданты#Бодрость#Кофейни#Альтернативные способы приготовления кофе
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