Ни капли кофе: что еще можно выпить для бодрости

Часто рассматривается как альтернатива кофе для детей, какао содержит теофиллин и теобромин, которые придают энергии организму. Но немного кофеина в нем все же есть. Однако многие добавляют в напитки с какао слишком много сахара, что делает эту замену не слишком полезной.