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Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Мастер барбершопа рассказал, почему мужчины стали отращивать волосы в Ростове

Парикмахер рассказал, почему мужчины стали массово отращивать волосы в Ростове

8 августа 2024, 05:34
Фото: Unsplash
Мастер барбершопа рассказал, почему мужчины стали отращивать волосы в Ростове

Ростовские мужчины стали вновь массово отращивать длинные волосы на голове

Тенденция на удлиненные мужские прически появится осенью 2024 года в Ростове, сообщил RostovGazeta мастер и директор барбершопа Иван Еременко.

Собеседник рассказывает, что в моду для мужчин в Ростове осенью 2024 года вернутся прически 80-х и 90-х годов. Уже сегодня барберы замечают, что многие ростовчане начали отращивать волосы.

«Это удобно. Если летом в жару все стриглись покороче, то к похолоданию многие захотят отрастить волосы», — отмечает Иван Еременко.
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Спикер добавляет, что уже осенью удлиненные дизайны причесок станут самыми популярными у мужчин Ростова.

«Но и короткие прически никуда не денутся. Они всегда были в моде, и останутся сейчас», — констатирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростове вспыхнула квартира из-за машинки для стрижки, оставленной включенной в розетку.
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