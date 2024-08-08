Парикмахер рассказал, почему мужчины стали массово отращивать волосы в Ростове

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Собеседник рассказывает, что в моду для мужчин в Ростове осенью 2024 года вернутся прически 80-х и 90-х годов. Уже сегодня барберы замечают, что многие ростовчане начали отращивать волосы.
«Это удобно. Если летом в жару все стриглись покороче, то к похолоданию многие захотят отрастить волосы», — отмечает Иван Еременко.
Спикер добавляет, что уже осенью удлиненные дизайны причесок станут самыми популярными у мужчин Ростова.
«Но и короткие прически никуда не денутся. Они всегда были в моде, и останутся сейчас», — констатирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростове вспыхнула квартира из-за машинки для стрижки, оставленной включенной в розетку.