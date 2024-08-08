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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Почему треть проб воды в водоемах Ростовской области не соответствует нормам

Экологи рассказали, почему пробы в донских водоемах не прошли проверку

8 августа 2024, 14:06
Фото: clati.ru
Почему треть проб воды в водоемах Ростовской области не соответствует нормам
Ситуацию с качеством воды в водоемах Ростовской области экологи оценивают не катастрофической, но сложной. Какие факторы влияют на загрязнение воды в водоемах — выяснял корреспондент RostovGazeta.

Напомним, что в Ростовской области изучили качество воды в водоемах. Оказалось, что 36,7% проб не соответствуют гигиеническим нормативам.

«Показатель не катастрофический, но плохой», — констатирует эколог Андрей Зайчиков.

Эксперт объясняет, что к таким печальным результатам привела проблема с канализационными стоками.

«Например, если брать водоемы вокруг Ростова, или реку Дон, то мы неоднократно говорили о том, как в районах Ростовской области, частные ассенизаторы сливали отходы жизнедеятельности из частных домовладений не в специализированные приемники водоканала, а в поля или водоемы. Если взять Северо-Западную промзону, то там не у всех есть локально-очистные сооружения. Поэтому жители Левенцовки часто жалуются, видя, как текут ручьи», — объясняет собеседник.
Треть проб в водоемах Ростовской области не прошли проверку
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Фото: rostovgazeta.ru

Эксперты отмечают, что добавляют проблем водоемам и промышленные предприятия, которые нередко сливают канализацию в ненадлежащие места, и сельскохозяйственная деятельность.

«Из-за неправильной распашки земель вдоль водоемов, верхний плодородный слой после дождей попадает в воду. В нем содержится много органики. Она и формирует благоприятную среду для развития болезнетворных бактерий», — добавляет эколог Алексей Лебедев.

Усугубляет ситуацию в водоемах и мертвая рыба, которая массово всплывает брюхом вверх из-за отравления или по ряду других причин. Особенно сильно, по словам экологов, качество воды страдает летом из-за высоких температур.

«Нельзя не учитывать и суда, которые идут по Дону. Они же тоже сливают в реку свои отходы. Моют трюмы и вместо того, чтобы заплатить бункеровщику, решают вопрос по своему — более дешевым способом», — констатирует Лебедев.

Эксперты полагают, что на местах все заинтересованы в том, чтобы картина с качеством воды в водоемах не слишком бросалась в глаза. И статистика была получше. В итоге региональные власти не могут контролировать рисующих отчеты специалистов.

«На местах немало нарушений и упущений в плане контроля над выбросами. А „серый“ рынок вывоза и приема канализационных или иных отходов упорно работает, вываливая все в поля или реки. Это серьезная комплексная проблема, которая требует постоянного мониторинга. Но пока никаких шагов в этом направлении мы не наблюдаем», — резюмирует Андрей Зайчиков.

Ранее RostovGazeta сообщала, как летом рощи Ростова превращаются в свалки.

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