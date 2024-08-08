Экологи рассказали, почему пробы в донских водоемах не прошли проверку

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Напомним, что в Ростовской области изучили качество воды в водоемах. Оказалось, что 36,7% проб не соответствуют гигиеническим нормативам.
«Показатель не катастрофический, но плохой», — констатирует эколог Андрей Зайчиков.
Эксперт объясняет, что к таким печальным результатам привела проблема с канализационными стоками.
«Например, если брать водоемы вокруг Ростова, или реку Дон, то мы неоднократно говорили о том, как в районах Ростовской области, частные ассенизаторы сливали отходы жизнедеятельности из частных домовладений не в специализированные приемники водоканала, а в поля или водоемы. Если взять Северо-Западную промзону, то там не у всех есть локально-очистные сооружения. Поэтому жители Левенцовки часто жалуются, видя, как текут ручьи», — объясняет собеседник.
Эксперты отмечают, что добавляют проблем водоемам и промышленные предприятия, которые нередко сливают канализацию в ненадлежащие места, и сельскохозяйственная деятельность.
«Из-за неправильной распашки земель вдоль водоемов, верхний плодородный слой после дождей попадает в воду. В нем содержится много органики. Она и формирует благоприятную среду для развития болезнетворных бактерий», — добавляет эколог Алексей Лебедев.
Усугубляет ситуацию в водоемах и мертвая рыба, которая массово всплывает брюхом вверх из-за отравления или по ряду других причин. Особенно сильно, по словам экологов, качество воды страдает летом из-за высоких температур.
«Нельзя не учитывать и суда, которые идут по Дону. Они же тоже сливают в реку свои отходы. Моют трюмы и вместо того, чтобы заплатить бункеровщику, решают вопрос по своему — более дешевым способом», — констатирует Лебедев.
Эксперты полагают, что на местах все заинтересованы в том, чтобы картина с качеством воды в водоемах не слишком бросалась в глаза. И статистика была получше. В итоге региональные власти не могут контролировать рисующих отчеты специалистов.
«На местах немало нарушений и упущений в плане контроля над выбросами. А „серый“ рынок вывоза и приема канализационных или иных отходов упорно работает, вываливая все в поля или реки. Это серьезная комплексная проблема, которая требует постоянного мониторинга. Но пока никаких шагов в этом направлении мы не наблюдаем», — резюмирует Андрей Зайчиков.
Ранее RostovGazeta сообщала, как летом рощи Ростова превращаются в свалки.