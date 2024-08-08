Появилось видео массового ДТП из пяти машин на трассе М-4 «Дон» под Ростовом

Вечером 8 августа в районе аэропорта Платов произошло массовое столкновение транспортных средств. На М-4 «Дон» пострадали сразу пять автомобилей. 57-летний водитель Lada Priora не выдержала расстояние и врезалась во впереди двигавшуюся «Газель». Грузовик с левой полосы перекинуло на правую и он влетел в Mercedes-Benz Vito, а затем и в Opel Astra. В это время отечественный автомобиль по инерции врезался в колесоотбойный брус, а затем столкнулся с машиной Lifan.