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Published Сегодня, 18:10

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Updated Сегодня, 18:12

В Ростовской области произошло массовое ДТП с участием пяти машин

Появилось видео массового ДТП из пяти машин на трассе М-4 «Дон» под Ростовом

8 августа 2024, 18:10
Фото: 1MI
В Ростовской области произошло массовое ДТП с участием пяти машин
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись сразу пять автомобилей, информацию о массовом ДТП подтвердили в региональном УГИБДД.

Вечером 8 августа в районе аэропорта Платов произошло массовое столкновение транспортных средств. На М-4 «Дон» пострадали сразу пять автомобилей. 57-летний водитель Lada Priora не выдержала расстояние и врезалась во впереди двигавшуюся «Газель». Грузовик с левой полосы перекинуло на правую и он влетел в Mercedes-Benz Vito, а затем и в Opel Astra. В это время отечественный автомобиль по инерции врезался в колесоотбойный брус, а затем столкнулся с машиной Lifan.

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В Ростовской области произошло массовое ДТП с участием пяти машин
Видео: 1MI

В ДТП пострадала водитель Lada Priora. Женщина получила травмы, но осталась жива. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на трассе в Ростовской области в ДТП с иномаркой погиб 72-летний водитель.

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