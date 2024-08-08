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Появились подробности столкновения пяти машин на М-4 «Дон» в Ростовской области

Пять автомобилей столкнулись на М-4 «Дон» в Ростовской области

8 августа 2024, 17:28
Фото: 1MI
Появились подробности столкновения пяти машин на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водитель ВАЗ спровоцировала массовое ДТП, сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла днем 8 августа на автодороге М-4 «Дон» Ростовской области. 57-летний водитель LADA Priora двигалась по левой полосе и не рассчитала безопасную дистанцию до «Газели», которая ехала перед ней. 56-летний водитель грузовика от сильного удара не смог удержать автомобиль на своей полосе и вылетел на правую. В это время по ней двигался Mercedes-Benz Vito. Грузовой автомобиль и фургон также врезались друг в друга. После этого «Газель» понесло на среднюю полосу, где находился Opel Astra. Тем временем машина LADA Priora по инерции полетела на колесоотбойный брус, но перед этим она зацепила китайскую легковушку Lifan.

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В массовом ДТП пострадали два человека: водитель и пассажир отечественного автомобиля. Оба получили серьезные травмы. Полицейские уже разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Напомним, что из-за этой аварии образовалась огромная пробка, движение парализовано на отрезке в 4,5 километра.

Ранее сообщалось, что в донском регионе автомобиль сбил 14-летнего школьника на мотоцикле.

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