Пять автомобилей столкнулись на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
Авария произошла днем 8 августа на автодороге М-4 «Дон» Ростовской области. 57-летний водитель LADA Priora двигалась по левой полосе и не рассчитала безопасную дистанцию до «Газели», которая ехала перед ней. 56-летний водитель грузовика от сильного удара не смог удержать автомобиль на своей полосе и вылетел на правую. В это время по ней двигался Mercedes-Benz Vito. Грузовой автомобиль и фургон также врезались друг в друга. После этого «Газель» понесло на среднюю полосу, где находился Opel Astra. Тем временем машина LADA Priora по инерции полетела на колесоотбойный брус, но перед этим она зацепила китайскую легковушку Lifan.
В массовом ДТП пострадали два человека: водитель и пассажир отечественного автомобиля. Оба получили серьезные травмы. Полицейские уже разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Напомним, что из-за этой аварии образовалась огромная пробка, движение парализовано на отрезке в 4,5 километра.
Ранее сообщалось, что в донском регионе автомобиль сбил 14-летнего школьника на мотоцикле.