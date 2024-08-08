Пять автомобилей столкнулись на М-4 «Дон» в Ростовской области

Авария произошла днем 8 августа на автодороге М-4 «Дон» Ростовской области. 57-летний водитель LADA Priora двигалась по левой полосе и не рассчитала безопасную дистанцию до «Газели», которая ехала перед ней. 56-летний водитель грузовика от сильного удара не смог удержать автомобиль на своей полосе и вылетел на правую. В это время по ней двигался Mercedes-Benz Vito. Грузовой автомобиль и фургон также врезались друг в друга. После этого «Газель» понесло на среднюю полосу, где находился Opel Astra. Тем временем машина LADA Priora по инерции полетела на колесоотбойный брус, но перед этим она зацепила китайскую легковушку Lifan.